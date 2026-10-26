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Yıldırım'da kadınların kurduğu gönül sofrasında başkanla sohbet

Piremir Mahallesi'nde kadınların kahvaltı çağrısını kabul eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sokakta aynı sofrada sakinlerin taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Emre Koç

Yıldırım'da kadınların kurduğu gönül sofrasında başkanla sohbet

başkan oktay yılmaz mahalle kahvaltısında:

Piremir Mahallesi'nde kadınların düzenlediği kahvaltı davetini geri çevirmeyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle sakinleriyle aynı sofrada buluştu. Saha ekiplerinin çalışmaları sırasında gerçekleşen görüntülü görüşme sonrası daveti kabul eden Yılmaz, sokak ortasında kurulan kahvaltıya katılarak vatandaşlarla birebir sohbet etti.

saha ziyareti ve bire bir iletişim:

Programa katılanlar ile tek tek konuşan başkan, talep ve önerileri not aldı. Toplumun farklı kesimleriyle doğrudan iletişim kurmayı öncelik saydıklarını söyleyen ekipler, buluşmanın samimi bir atmosferde geçtiğini, kadınlarla yapılan sohbetlerin özellikle planlama ve hizmet önceliklerine ışık tuttuğunu aktardı.

gönül belediyeciliği vurgusu:

Oktay Yılmaz etkinlik sırasında mahalle sakinlerine hitaben şunları söyledi: "Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Hayata geçirdiğimiz her projede Yıldırım’da yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflerken, gönül belediyeciliğiyle de hizmet anlayışımızı güçlendiriyoruz. Hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmak, sohbet etmek, talep ve önerilerini doğrudan kendilerinden dinlemek bizim için çok kıymetli. Her fırsatta, hemşehrilerimizle bir arada oluyoruz. Yıldırım’ın geleceğini ortak akılla, dayanışma içerisinde ve el ele vererek şekillendiriyoruz. Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz, mahallesi için sokağı için düşünen, üreten hemşehrilerimiz zor işimizi kolay kılıyor. Bizleri samimi bir ortamda ağırlayan ve bu güzel buluşmaya vesile olan Piremir Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyorum"

Etkinlik sonunda Piremir Mahallesi sakinleri, daveti geri çevirmeyip sorunlarıyla yakından ilgilenen başkana teşekkür etti. Yerel yönetimin fiziki yatırımlarının yanı sıra bu tür doğrudan temasların da halkla ilişkileri güçlendirdiği belirtildi.

PİREMİR MAHALLESİ’NDE KADINLARIN KAHVALTI DAVETİNİ GERİ ÇEVİRMEYEN YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY...

PİREMİR MAHALLESİ’NDE KADINLARIN KAHVALTI DAVETİNİ GERİ ÇEVİRMEYEN YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, VATANDAŞLARLA AYNI SOFRAYI PAYLAŞTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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