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Marmara'da hayalet ağ temizliği: 800 kilogram atık güneş gözlüğüne dönüşecek

Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Adalar çevresinde deniz tabanından çıkarılan 800 kilogram hayalet ağı alana özgü güneş gözlüklerine dönüştürüyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:56

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Marmara'da hayalet ağ temizliği: 800 kilogram atık güneş gözlüğüne dönüşecek

Marmara'da hayalet ağ temizliği:

Deniz Yaşamını Koruma Derneği tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Adalar çevresi deniz tabanından yaklaşık 800 kilogram hayalet ağ çıkarıldı. Proje, deniz canlılarının yaşamını tehdit eden ve doğada uzun süre kalan bu atıkların sudan arındırılmasını amaçlıyor.

çalışmanın ayrıntıları:

Su altı tarama ve dalış faaliyetleriyle tespit edilen terk edilmiş ağlar, uzman ekipler tarafından dikkatle sudan alındı. Hayalet ağlar, balıklar ve diğer deniz organizmaları için kapan görevi görerek hem yaralanma hem de ölüm riskini artırıyor; ayrıca ekosistemde uzun süre kalmaları nedeniyle yaygın ve kalıcı zararlar oluşturuyor.

atıkların geri dönüşümü ve farkındalık:

Çıkarılan ağlar bertaraf edilmek yerine değerlendirilecek: ağların sudan çıkarıldığı coğrafi koordinatlar özel çerçevelere işlenerek tasarım güneş gözlüklerine dönüştürülecek. Bu yaklaşım hem Marmara tabanının tehlikeli atıklardan temizlenmesini sağlayacak hem de deniz koruma çalışmalarına dikkat çeken somut bir farkındalık yaratacak.

Proje, atığın toplanması ve geri dönüşümü üzerinden çevresel bilinç oluşturmayı hedefleyerek yerel deniz sağlığına sürdürülebilir katkı sunmayı amaçlıyor.

DENİZ YAŞAMINI KORUMA DERNEĞİ, MARMARA DENİZİ&#039;NİN ADALAR ÇEVRESİNDE DENİZ TABANINDAN 800 KİLOGRAM...

DENİZ YAŞAMINI KORUMA DERNEĞİ, MARMARA DENİZİ'NİN ADALAR ÇEVRESİNDE DENİZ TABANINDAN 800 KİLOGRAM HAYALET AĞ ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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