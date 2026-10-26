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Yenişehir osmangazi millet bahçesi'nde yeraltı otoparkı ve modern çarşı önerisi halka açıldı

Yenişehir'de Osmangazi Millet Bahçesi'nin bir bölümüne yeraltı otoparkı ve modern çarşı önerildi; proje koruma önceliğiyle halkın görüşüne açıldı

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yenişehir osmangazi millet bahçesi'nde yeraltı otoparkı ve modern çarşı önerisi halka açıldı

projenin özü:

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin otopark ihtiyacına çözüm ve ticari hayatına canlılık kazandırmak amacıyla hazırlanan proje önerisini kamuoyuyla paylaştı. Taslak, Osmangazi Millet Bahçesinin mevcut yeşil dokusunu korumayı temel alıyor ve yeşil alanın yalnızca bir bölümünde müdahale edilerek yeraltı otoparkı ile modern çarşı inşa edilmesini öngörüyor.

koruma önceliği ve proje yaklaşımları:

Başkan Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı Reels videosunda projeyi tanıtarak doğaya zarar vermeden ihtiyaçlara çözüm üretileceğini vurguladı. Paylaşımda yer alan soru şu şekilde oldu: "Yenişehir Osmangazi Millet Bahçesi’nde mevcut yeşil alan korunarak sadece bir kısmında yer altı otoparkı ve modern çarşı projesi yapmamızı onaylıyor musunuz?"

Belediye yetkilileri, önerinin hayata geçmesi halinde üst kullanımda oluşacak modern çarşıyla yerel esnafın destekleneceğini, yeraltı otoparkıyla ise ilçenin otopark sorununa somut bir çözüm sunulacağını belirtiyor. Tasarımın yeşil alanı koruma ilkesine göre şekillendirileceği tekrarlandı.

söz vatandaşta: katılımcı süreç ve geri bildirim:

Projenin değerlendirmeye açılması, Yenişehir yönetiminin yatırım kararlarında katılımcı bir yaklaşım benimsediğine işaret ediyor. Başkan Özel paylaşımında, "Yenişehir’imizin yarınlarına değer katacak bir projeyi birlikte şekillendirelim" diyerek vatandaşların görüşlerini önemsediğini ifade etti.

Vatandaşlar, Osmangazi Millet Bahçesi için hazırlanan proje önerisine ilişkin görüş ve değerlendirmelerini başkanın sosyal medya paylaşımı üzerinden iletebilecek. Belediye, gelen geri bildirimleri değerlendirerek projenin son halini belirleyecek ve sürecin şeffaf yürütüleceğini taahhüt edecek.

Yerel yönetimin bu adımı, hem kentsel kullanım ihtiyaçlarıyla yeşil alan koruma hedeflerinin nasıl dengeleneceğine dair bir örnek teşkil ederken hem de Yenişehir’in ticari ve sosyal dokusuna yapılacak müdahalelerin yerel halkla birlikte planlanmasının önemini öne çıkarıyor.

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL, İLÇENİN OTOPARK İHTİYACINA ÇÖZÜM ÜRETMEK VE TİCARİ HAYATINA...

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL, İLÇENİN OTOPARK İHTİYACINA ÇÖZÜM ÜRETMEK VE TİCARİ HAYATINA YENİ BİR CANLILIK KAZANDIRMAK AMACIYLA HAZIRLANAN PROJE ÖNERİSİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTI. OSMANGAZİ MİLLET BAHÇESİ’NİN MEVCUT YEŞİL ALANI KORUNARAK BİR BÖLÜMÜNDE YER ALTI OTOPARKI VE MODERN ÇARŞI YAPILMASINI ÖNGÖREN PROJE İÇİN VATANDAŞLARIN GÖRÜŞLERİNE BAŞVURULDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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