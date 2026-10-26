Nilüfer'de Türk sanat müziği korosu cumhuriyetin 103. yılını şarkılarla kutladı

Nilüfer'de 29 Ekim coşkusu müzikle yükseldi

Nilüfer Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Nâzım Hikmet Kültürevi'nde özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu iki bölüm halinde sahne alarak marşlar, türküler ve Türk sanat müziği eserlerinden oluşan bir repertuar sundu. Filiz Başıbüyük yönetimindeki koro, seslendirdikleri parçalarla izleyicilerden tam not aldı.

Konser, Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileriyle renklendi. Salonu dolduran sanatseverler programı ilgiyle izlerken, performans sık sık alkışlarla karşılandı. Etkinlikte Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir de yer aldı.

Koronun programı ve performansı:

Konser iki bölüm şeklinde planlandı; ilk bölümde coşkuya uygun marş ve türkülere, ikinci bölümde ise Türk sanat müziğinin seçkin eserlerine yer verildi. Şef Filiz Başıbüyük'ün yönetimindeki topluluk, dinleyicilerin beğenisini toplayan uyumlu ve dengeli bir performans sergiledi. Koronun yorumları ve sahne düzeni, Cumhuriyet coşkusunu güçlendiren unsurlar olarak öne çıktı.

Başkanın vurguları ve Nilüfer’in kadın odaklı projeleri:

Konser sonrasında koro üyelerini tebrik eden Başkan Şadi Özdemir, Cumhuriyetin 103. yılını kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nilüfer’in bir kadın kenti olduğunu belirten Özdemir, kadınların Kurtuluş Savaşı’ndaki rollerine ve Cumhuriyet değerlerine yaptığı katkılara dikkat çekti. Cumhuriyet ilanından 101 gün sonra Türk Kadınlar Birliği Derneği’nin kurulduğunu hatırlatan Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür etti.

Başkan Özdemir, günümüzde kadınların şiddet ve eşit işe eşit ücret gibi sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, Nilüfer Belediyesi olarak kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını desteklediklerini söyledi. Bu amaçla hayata geçirilen Anne Taksi, Anne Çocuk Akademileri, Nilüfer 95 ve kreş projelerinin kadınların özgürleşmesine katkı sağladığını ekledi.

CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILI NİLÜFER’DE KONSERLE KUTLANDI CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA NİLÜFER BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖZEL KONSERİ DÜZENLENDİ. KORO ÜYELERİ SESLENDİRDİĞİ ESERLERLE İZLEYENLERDEN TAM NOT ALDI. NİLÜFER BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI PROGRAMLARI KAPSAMINDA NÂZIM HİKMET KÜLTÜREVİ’NDE ÖZEL BİR KONSERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. NİLÜFER BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖZEL KONSERİ KAPSAMINDA İKİ BÖLÜMDEN OLUŞAN KONSER GERÇEKLEŞTİRİLDİ. FİLİZ BAŞIBÜYÜK ŞEFLİĞİNDE SAHNE ALAN KORO ÜYELERİ; MARŞLAR, TÜRKÜLER VE TÜRK SANAT MÜZİĞİ ESERLERİNDEN OLUŞAN ÖZEL REPERTUAR SESLENDİRDİ. SANATSEVERLERİN YOĞUN İLGİ GÖSTERDİĞİ KONSERDE KORONUN PERFORMANSI İZLEYENLERİN BEĞENİSİNİ TOPLADI. NİLÜFER BELEDİYESİ HALK DANSLARI TOPLULUĞU’NUN GÖSTERİLERLE RENKLENDİRDİĞİ KONSERİ İZLEYENLER ARASINDA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR VE EŞİ NURAY ÖZDEMİR DE YER ALDI. KORO ÜYELERİNİ TEBRİK EDEN NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, CUMHURİYETİN 103’ÜNCÜ YILININ KUTLAMALARINDA BULUNMAKTAN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ. NİLÜFER’İN KADIN KENTİ OLDUĞUNU SÖYLEYEN BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, KADINLARIN KURTULUŞ SAVAŞI’NDAKİ ROLLERİNE VE CUMHURİYET DEĞERLERİNE SAĞLADIĞI KATKILARA DİKKAT ÇEKTİ. CUMHURİYETİN İLANINDAN 101 GÜN SONRA TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ’NİN KURULDUĞUNU HATIRLATAN BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E TEŞEKKÜR ETTİ. KADINLARIN GÜNÜMÜZDE ŞİDDET VE EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET ALAMAMA GİBİ SORUNLARLA MÜCADELE ETTİĞİNİ BELİRTEN BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, SOSYAL VE EKONOMİK HAYATTA ÖZGÜRLEŞMESİNİ DESTEKLEDİKLERİNİ KAYDETTİ. BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, KADINLARIN ÖZGÜRLEŞMESİ VE SOSYAL HAYATIN İÇERİSİNDE DAHA FAZLA YER ALABİLMELERİ İÇİN ANNE TAKSİ, ANNE ÇOCUK AKADEMİLERİ, NİLÜFER 95 VE KREŞ GİBİ PROJELER HAYATA GEÇİRDİKLERİNİ SÖZLERİNE EKLEDİ.