Erzincan'da mera ıslahı 2003'ten bu yana sürüyor

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılığın desteklenmesi ve meraların verimliliğinin artırılması amacıyla 2003 yılından bu yana kapsamlı ıslah çalışmaları yürütüyor. İl Müdürü Alper Koçaker tarafından aktarılan bilgilere göre, bugüne dek 45 köyde toplam 435 bin 133 dekarlık mera alanı ıslah programına alındı.

çalışmaların başlangıcı ve gelişimi:

İlk ıslah uygulamaları Merkez ilçeye bağlı Hancıçiftliği köyü ile Üzümlü ilçe merkezinde başlatıldı. 2004 yılında Kalecik, Saztepe, Tatlısu, Pelitli ve Büklümdere köylerinde toplam 129 bin 125 dekarlık alan programa dahil edildi. İzleyen yıllarda farklı köylerde uygulamalar devam etti ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 2021 yılında Refahiye ilçesine bağlı Üçören köyünde 9 bin 481, Merkez ilçedeki Heybeli köyünde ise 25 bin 181 dekarlık alanlarda çalışmalar gerçekleştirildi.

yıllara göre programlar ve yeni etaplar:

2024 yılında Akyazı-Başpınar Mahallesi'nde 750 dekar, Aydoğdu köyünde 250 dekar, Pınarönü köyünde 450 dekar ve Mahmutlu Mahallesi'nde 300 dekarlık alanda uygulamalar yapıldı. 2025'te Ağılözü, Beşsaray ve Kilimli köylerinde toplam 24 bin 231 dekarlık alan programa alındı; 2026 programında Ahmetli, Ergan ve Çatalören köylerinin yer aldığı bildirildi.

Önümüzdeki yıllara ilişkin planlama kapsamında 2027 yılı için Merkez ilçeye bağlı Çatalarmut, Heybeli, Soğukoluk, Mecidiye ve Handeresi köyleri ile Kemah ilçesindeki Oğuz köyünde toplam 113 bin 511 dekarlık yeni ıslah çalışması planlandı. Bu alanların dağılımı şöyle: Mecidiye 35 bin 322, Oğuz 34 bin 204, Heybeli 26 bin 54, Handeresi 13 bin 104, Çatalarmut 4 bin 51 ve Soğukoluk 776 dekar.

saha uygulamaları ve hedefler:

Koçaker, meralarda verim ve kalite artışı sağlamak için uygulanan yöntemler arasında gübreleme, hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması, gölgelik ve sıvat yapımı gibi bakım çalışmalarının bulunduğunu belirtti. Ayrıca mera ıslah çalışmalarının yanı sıra tuzçalısı uygulamalarının da sürdürüldüğü ifade edildi.

İlin toplam mera varlığı yaklaşık 439 bin 951 dekar olarak kaydediliyor. Yetkililer, mera alanlarının korunması ve verimli kullanılmasının üretim maliyetlerini düşürmeye, hayvanların doğal beslenme imkanlarını geliştirmeye ve kırsal üretimin sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağladığını vurguluyor.

Erzincan'daki bu uzun soluklu program, yerel hayvancılığın kaba yem ihtiyacını azaltma, ot kalitesini yükseltme ve meraların uzun vadeli kullanımını güvence altına alma hedefleriyle yürütülmeye devam ediyor. Planlanan yeni etapların hayata geçirilmesiyle birlikte bölgedeki mera kaynaklarının daha etkin ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

ERZİNCAN'DA 23 YILDA 435 BİN DEKARLIK MERA ALANINDA ISLAH ÇALIŞMASI YAPILDI