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Kırşehir'de araç ve iş yerine yönelik operasyonda 649 parfüm ele geçirildi

Polis ekipleri Kırşehir'de araç ve iş yerinde yaptıkları aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 649 parfüm ele geçirdi; B.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırşehir'de geniş çaplı aramada yüzlerce parfüm bulundu

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, araç ve iş yerinde yapılan aramalarda toplam 649 parfüm ele geçirildi.

Ele geçirilen parfümlerin piyasa değerinin yetkililerce yaklaşık 2 milyon TL olarak değerlendirildiği bildirildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri takip ve analiz çalışmaları sonucu belirlenen adreste ve ilgili araçta arama yaptı. Aramalar sonucunda çok sayıda parfüm ürününe ulaşıldı ve emniyete teslim edildi.

İşlemler sırasında ele geçirilen ürünlerin miktarı ve değeri kayıt altına alınırken, olayla ilgili olarak B.Y. isimli kişi hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Hukuki süreç ve değerlendirme:

Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi. Sürecin devamında teslim edilen ürünlerin kaynağı, tedarik zinciri ve satışa aracılık eden unsurların tespiti için soruşturmanın sürdürüleceği bildirildi.

Emniyet yetkilileri, benzer olayların önlenmesi amacıyla denetimlerin ve saha çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. Olayın ayrıntılarıyla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından ek bilgilendirme yapılması bekleniyor.

KIRŞEHİR’DE POLİS ARAÇTA VE İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMALARDA, PİYASA DEĞERİNİN YAKLAŞIK 2 MİLYON TL...

KIRŞEHİR’DE POLİS ARAÇTA VE İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMALARDA, PİYASA DEĞERİNİN YAKLAŞIK 2 MİLYON TL OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 649 PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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