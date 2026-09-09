Kırşehir'de siber devriye 41 yasa dışı bahis hesabına erişim engeli getirdi

Soruşturmanın kapsamı:
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, sosyal medya platformu üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen hesaplar tespit edildi.
Uygulanan tedbirler:
Edinilen bilgiye göre, 2026 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 41 hesap hakkında erişim ve içerik engeli getirildi.
Açıklama:
Yapılan çalışmaların sanal devriye faaliyeti kapsamında yürütüldüğü, tespit edilen hesaplara ilişkin engelleme işlemlerinin uygulandığı belirtildi.
KIRŞEHİR'DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, YASA DIŞI BAHİS REKLAMI YAPAN 41 HESABA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ.
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