Dolar 48,4725 +0,04%
Euro 56,3958 +0,12%
Bist 14.534,56 +0,90%
Altın Gram 6.913,33 -0,07%
EUR/USD 1,1629 +0,00%
Brent Petrol 100,50 +2,63%
--°

Kırşehir'de siber devriye 41 yasa dışı bahis hesabına erişim engeli getirdi

Kırşehir jandarmasının siber devriye çalışmasında sosyal medyada yasa dışı bahis reklamı yapan 41 hesap hakkında erişim ve içerik engeli uygulandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırşehir'de siber devriye 41 yasa dışı bahis hesabına erişim engeli getirdi

Soruşturmanın kapsamı:

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, sosyal medya platformu üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen hesaplar tespit edildi.

Uygulanan tedbirler:

Edinilen bilgiye göre, 2026 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 41 hesap hakkında erişim ve içerik engeli getirildi.

Açıklama:

Yapılan çalışmaların sanal devriye faaliyeti kapsamında yürütüldüğü, tespit edilen hesaplara ilişkin engelleme işlemlerinin uygulandığı belirtildi.

KIRŞEHİR&#039;DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, YASA DIŞI BAHİS REKLAMI YAPAN 41...

KIRŞEHİR'DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, YASA DIŞI BAHİS REKLAMI YAPAN 41 HESABA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kısa süreli alev alarmı: Eskişehir'de daire yangını büyümeden kontrol altına alı...
images

Ilgaz tünelinde tatbikat: Kastamonu-Çankırı yönü 10 Eylül günü kapalı
images

Çankırı'da bir haftada 42 aranan şahıs yakalandı, narkotik ve trafik uygulamalar...
images

Kocaeli'de üç araçta ortaya çıkan 5 milyon 400 bin liralık kaçak yük

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kısa süreli alev alarmı: Eskişehir'de daire yangını büyümeden kontrol altına alındı

Köy meydanında yıldızlar altında nostalji: açık hava sinema gecesi

Güzergah değişikliği esnafı mağdur etti, il başkanından belediyeye çağrı

orhan süer, taekwondo ankara il temsilciliği görevinden ayrıldı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali