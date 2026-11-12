Özel eğitimde yeni adım: Yenipazar'a ek bina kazandırıldı

Yenipazar Merkez İlkokulu'na ek bina ile güçlendi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, özel öğrencilere yönelik eğitim olanaklarını artıracak Yenipazar Merkez İlkokulu Özel Eğitim Ek Binası düzenlenen törenle hizmete girdi. Yeni bina, ilçede özel eğitimin kapasitesini ve niteliğini yükseltmeyi hedefliyor.

Amaç ve beklentiler:

Açılan ek bina, öğrencilerin bireysel yeteneklerini keşfetmelerine ve eğitim süreçlerini daha verimli şekilde sürdürmelerine imkân tanıyacak fiziksel ve eğitsel altyapı sunuyor. Yetkililer, binanın özel eğitim alanındaki ihtiyaçları karşılama ve her çocuğun eşit eğitim fırsatına erişmesi yönündeki çabalara katkı sağlayacağını belirtti. Eğitim ortamlarının güçlendirilmesinin geleceğe yapılan yatırım olduğu vurgulandı.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Törene Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, yeni binanın öğrencilerin eğitim yolculuklarına katkı sunmasının yanı sıra öğretmenlerin eğitim faaliyetlerini destekleyeceğini ifade etti.

Okul bünyesinde oluşturulan ek mekanların, özel eğitime erişimi kolaylaştırması ve öğrenci merkezli çalışmaları teşvik etmesi bekleniyor. Yerel yetkililer, binanın açılışının ardından yapılacak düzenlemeler ve programlarla hizmetin daha etkin hâle getirileceğini kaydetti.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE, ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE KATKI SAĞLAYACAK YENİPAZAR MERKEZ İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM EK BİNASI DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.