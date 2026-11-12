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Bayburt'ta tamamlanan bölge müsabakaları voleybol ve masa tenisinde kazananları belirledi

Bayburt'ta düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Karadeniz Bölge Müsabakaları voleybol ve masa tenisi branşlarında 18 ilden 60 takımın katılımıyla sona erdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bayburt'ta tamamlanan bölge müsabakaları voleybol ve masa tenisinde kazananları belirledi

kapanış töreni ve genel tablo:

Bayburt'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. Kamu Spor Oyunları Karadeniz Bölge Müsabakaları, voleybol karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen madalya ve kupa töreniyle sonlandı. Organizasyona toplam 18 ilden 60 takım katıldı ve branşlarda dereceye giren ekipler ödüllendirildi.

voleybolda dereceye giren takımlar:

Erkekler kategorisinde sıralama şu şekilde oluştu: birinci Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ikinci Bayburt Valiliği, üçüncü Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. Kadınlar kategorisinde ise birinciliğe Trabzon Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ulaşırken, ikinci Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ve üçüncü Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu.

masa tenisinde elde edilen sonuçlar:

Müsabakalar kapsamında düzenlenen masa tenisi karşılaşmalarında da dereceler belirlendi. Erkeklerde birincilik Rize Valiliği'nin, ikincilik Kastamonu Valiliği'nin, üçüncülük ise Karabük Üniversitesi'nin oldu. Kadınlarda ise şampiyonluğu Rize İl Sağlık Müdürlüğü kazanırken, ikinci sırayı Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, üçüncülüğü Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü elde etti.

Müsabaka sonunda düzenlenen törene Vali Mustafa Eldivan ile kurum amirleri katıldı ve dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Protokol üyeleri, tören sırasında İzmir'de yapılacak Türkiye finallerinde mücadele edecek takımlara başarı dileklerini iletti.

4. KAMU SPOR OYUNLARI KARADENİZ BÖLGE MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

4. KAMU SPOR OYUNLARI KARADENİZ BÖLGE MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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