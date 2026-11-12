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Midyat'ta bir ilk: kaburga kıkırdağından fonksiyonel rinoplasti

Midyat Devlet Hastanesi'nde ilk kez hastanın kaburga kıkırdağı kullanılarak septorinoplasti yapıldı; burun iskeleti yeniden oluşturuldu, hasta iyi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Midyat'ta bir ilk: kaburga kıkırdağından fonksiyonel rinoplasti

Midyat'ta bir ilk: kaburga kıkırdağından fonksiyonel rinoplasti

Mardin Midyat İlçe Devlet Hastanesi'nde ilk kez, hastanın kendi kaburga kıkırdağı kullanılarak septorinoplasti ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Hastane yönetimi ve cerrahi ekip, bu müdahaleyi sağlık hizmetlerinde önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

ameliyatın detayları:

Çocukluk döneminde geçirdiği kaza sonrası burnunda ileri derecede yapısal hasar oluşan Halil Can Özkaya, Midyat Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Uzm. Dr. Oğulcan Önder'e başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucu, hastanın kendi kaburgasından alınan kıkırdak dokusu kullanılarak burun iskeleti yeniden inşa edildi. Ameliyatın temel amacı, estetik görünümü iyileştirirken solunum fonksiyonlarını da güçlendirmekti.

Uzm. Dr. Oğulcan Önder operasyonla ilgili olarak, "Özellikle burun iskeletinin zayıf, kıkırdak yapısının yetersiz olduğu hastalarda kişinin kendi kaburgasından alınan kıkırdak dokusunu kullanıyoruz. Bu yöntemle hem estetik açıdan daha doğal ve güzel görünen hem de solunum fonksiyonları daha iyi olan bir burun yapısı oluşturmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Doktor, yöntemin daha doğal, sağlam ve uzun ömürlü sonuçlar verdiğini belirtti ve hastanın iyileşme sürecinin devam ettiğini söyledi.

hastanın ve ailenin görüşleri:

Ameliyat sonrası durumunun iyi olduğunu bildiren Halil Can Özkaya, çocukluk dönemindeki kazadan sonra uzun yıllar beklediğini ve ameliyat için Midyat Devlet Hastanesini tercih ettiğini ifade etti: "Ameliyatımdan çok memnun kaldım. Şu an gayet iyiyim. İnşallah kısa süre içerisinde taburcu olacağım."

Hastanın babası Mehmet Şükrü Özkaya ise daha önce birçok doktora başvurduklarını fakat ameliyatın zorluğu nedeniyle olumlu yanıt alamadıklarını anlattı ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Hocamız en başından itibaren bizimle yakından ilgilendi. Ameliyatı gerçekleştirdi ve çok şükür oğlumuzun durumu iyi. Hastane yönetimine ve Oğulcan Hocamıza teşekkür ediyorum."

Midyat Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen bu ilk ameliyat, kurumun cerrahi müdahale kapasitesini ve bölgedeki sağlık hizmetlerinin gelişimini gösteren somut bir kazanım olarak görülüyor. Operasyonun başarıyla tamamlanması, benzer olgularda yerel imkanlarla çözüm üretilmesinin mümkün olduğunu ortaya koydu.

Midyat Devlet Hastanesinde bir ilk: Kaburga kıkırdağından fonksiyonel rinoplasti ameliyatı...

Midyat Devlet Hastanesinde bir ilk: Kaburga kıkırdağından fonksiyonel rinoplasti ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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