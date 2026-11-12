Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 9 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

olayın kısa özeti:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karaçalı Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmada toplam 0,8 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli hakkında işlem yapıldı; isim ve cezai süreçlerle ilgili adımlara yer verildi.

sokak çalışması ve ele geçen maddeler:

Sokak çalışmaları sırasında ekipler ilk etapta 0,6 gram metamfetamin ele geçirdi. Çalışmaların devamında gerçekleştirilen aramalarda ise ilave 0,2 gram metamfetamin bulundu ve toplamda 0,8 gram seviyesine ulaşıldı. Operasyon, kaynağın tespiti ve dağıtım zincirinin incelenmesi amacıyla planlı şekilde yürütüldü.

şüpheliler ve adli işlem:

Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan iki kişiden biri B.A. (41) olarak kaydedildi; şahıs hakkında 16 suç kaydı bulunduğu ve Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapıldığı belirtildi. Diğer şüpheli F.İ. (29) hakkında ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu nedeniyle TCK 188 kapsamında işlem başlatıldı. F.İ., adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklandı; şüphelinin dosyasında 9 suç kaydı bulunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma ve delillerin değerlendirilmesi süreci devam ediyor; emniyet birimleri, benzer olayların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE’DE NARKOTİK EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA TOPLAM 0,8 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYON KAPSAMINDA 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILIRKEN, 9 SUÇ KAYDI BULUNAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI.