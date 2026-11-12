Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8505 +0,18%
Bist 11.824,79 +1,36%
Altın Gram 6.406,09 -0,89%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 93,33 +0,61%
--°

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 9 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karaçalı Mahallesi'nde yürütülen operasyonda toplam 0,8 gram metamfetamin ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 9 suç kaydı bulunan F.İ. tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 9 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

olayın kısa özeti:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karaçalı Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmada toplam 0,8 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli hakkında işlem yapıldı; isim ve cezai süreçlerle ilgili adımlara yer verildi.

sokak çalışması ve ele geçen maddeler:

Sokak çalışmaları sırasında ekipler ilk etapta 0,6 gram metamfetamin ele geçirdi. Çalışmaların devamında gerçekleştirilen aramalarda ise ilave 0,2 gram metamfetamin bulundu ve toplamda 0,8 gram seviyesine ulaşıldı. Operasyon, kaynağın tespiti ve dağıtım zincirinin incelenmesi amacıyla planlı şekilde yürütüldü.

şüpheliler ve adli işlem:

Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan iki kişiden biri B.A. (41) olarak kaydedildi; şahıs hakkında 16 suç kaydı bulunduğu ve Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapıldığı belirtildi. Diğer şüpheli F.İ. (29) hakkında ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu nedeniyle TCK 188 kapsamında işlem başlatıldı. F.İ., adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklandı; şüphelinin dosyasında 9 suç kaydı bulunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma ve delillerin değerlendirilmesi süreci devam ediyor; emniyet birimleri, benzer olayların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE’DE NARKOTİK EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA TOPLAM 0,8 GRAM METAMFETAMİN...

DÜZCE’DE NARKOTİK EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA TOPLAM 0,8 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYON KAPSAMINDA 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILIRKEN, 9 SUÇ KAYDI BULUNAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da Tekel Sokak'ta husumet sonucu bacağından vuruldu
images

Kilis’te fırın hijyeni mercek altında
images

Dikmekavak Mahallesi'nde Fiat marka otomobil alevlere teslim oldu
images

Ankara'da ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 kasım 2026'da başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kışın sessiz tehdidi: karbonmonoksit uykuda fark edilmiyor

Tuzla'da 555 fidanla yeşile adım: saat 11.11'de düzenlenen etkinlikte gelecek için nefes

Kayseri'de temel bağımlılık eğitimi toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor

Elazığ'da Tekel Sokak'ta husumet sonucu bacağından vuruldu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi