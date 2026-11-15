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Kış lastiği denetimleri Elbistan'da ticari araçları hedef aldı

Elbistan'da 15 Kasım'da başlayan kış lastiği denetimlerinde ekipler, ticari araçların diş derinliği ve mevzuata uygunluğunu kontrol ediyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kış lastiği denetimleri Elbistan'da ticari araçları hedef aldı

Elbistan'da kış lastiği denetimleri başladı:

Türkiye genelinde ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım itibarıyla başlamasıyla Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde trafik ekipleri sahaya çıktı. Denetimleri, Elbistan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri gerçekleştirdi.

Denetimde kontrol edilen hususlar:

Uygulamanın amacı, kış mevsiminde olumsuz hava koşullarına bağlı trafik kazalarını önlemek ve can ile mal güvenliğini sağlamak. Yapılan kontrollerde ticari araçların kış lastiği kullanımına uygunluğu, lastiklerin diş derinliği ve mevzuata uygunluğu öncelikli olarak incelendi.

Kapsam ve yaptırımlar:

Uygulama, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor ve 15 Nisan 2027 tarihine kadar sürecek. Mevzuata uymayan araç işletenlerine idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

TÜRKİYE GENELİNDE TİCARİ ARAÇLARA YÖNELİK ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ 15 KASIM İTİBARIYLA...

TÜRKİYE GENELİNDE TİCARİ ARAÇLARA YÖNELİK ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ 15 KASIM İTİBARIYLA BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE KAHRAMANMARAŞ'IN ELBİSTAN İLÇESİNDE TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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