Kış öncesi bakımları aksatmayın: çürüyen hortumlar araç yangınlarına zemin hazırlıyor

İzmir ustasından uyarı

İzmir 1. Sanayi Sitesi'nde oto bakım ve LPG servisi işleten İbrahim Hasgülşenler, yaklaşan kış öncesinde sürücüleri periyodik bakım konusunda uyardı. Hasgülşenler, bakımsız kalan parçaların yaz aylarında olduğu gibi soğuk havalarda da ciddi yangın ve kaza riskleri doğurduğunu belirtti.

Kritik parçalar ve gözlemler:

Usta, yaptıkları incelemelerde özellikle çürüyen benzin hortumlarının yazın sıcaklığıyla birlikte yakıt sızdırdığını tespit ettiklerini söyledi. Sızan yakıtın şarj dinamosu, marş motoru veya buji kablolarından alınan kıvılcım nedeniyle alev alabildiğini anlatan Hasgülşenler, bu tür ihmalin araç yangınlarına doğrudan davetiye çıkardığını vurguladı.

Hasgülşenler, sürücülerin periyodik bakımları ihmal ederek özellikle benzin tankı ve hortumlarını kontrol ettirmediğini, bunun da riskleri artırdığını ifade etti.

Kış öncesi hangi kontroller yapılmalı:

Deneyimli usta, soğuk havalar öncesinde yapılması gerekenlerin başında antifriz, yağ ve filtre kontrollerinin geldiğini belirtti. Ayrıca akü şarjı ve filtre bakımlarının aksatılmaması gerektiğini söyledi. Lastiklerin diş ve tarih kontrollerine de dikkat çeken Hasgülşenler, lastiklerin 60 bin kilometrede bir veya 5 yılda bir değiştirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Bu kontrollerin ihmal edilmesinin sadece konforu değil, aynı zamanda sürüş güvenliğini ve yangın riskini doğrudan etkilediği vurgulandı.

Elektrikli araçlarda özel önlemler:

Hasgülşenler, elektrikli araçlara müdahalede de uyarıda bulundu. Bu araçların tabanında 500 ila 550 kiloya varan batarya paketleri bulunduğunu ve bunların yüksek voltaj taşıdığını hatırlattı. Geleneksel araçlardaki gibi akü kutup başını sökme yönteminin elektrikli araçlarda ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirten usta, sürücülerin ve ustaların bu konuda eğitimli olmasının ve güvenlik prosedürlerine tam uyulmasının şart olduğunu söyledi.

Hasgülşenler son olarak, kış öncesi basit gibi görünen kontrollerin ihmali durumunda ortaya çıkabilecek tehlikelerin büyük olduğunu, zamanında yapılacak bakımın hem yangın hem de kaza riskini ciddi oranda düşüreceğini tekrar hatırlattı.

OTO BAKIM USTASI İBRAHİM HASGÜLŞENLER, BAKIMSIZ BENZİN HORTUMLARININ VE KIŞ ÖNCESİ İHMAL EDİLEN PERİYODİK KONTROLLERİN ARAÇ YANGINLARI İLE CİDDİ KAZALARA DAVETİYE ÇIKARDIĞINA DİKKAT ÇEKTİ.