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Kış öncesi köy yollarında altyapı seferberliği: Aydınpınar sıcak asfalta hazırlanıyor

Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Aydınpınar Köyü'nde sıcak asfalt öncesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor, asfaltlama kıştan önce planlanıyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Kış öncesi köy yollarında altyapı seferberliği: Aydınpınar sıcak asfalta hazırlanıyor

Köy yollarında altyapı çalışmaları devam ediyor

Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Aydınpınar Köyünde sıcak asfalt uygulaması öncesi yürütülen altyapı hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi. Yetkililer, yolun asfaltlama işlemine hazır hale getirilmesi amacıyla devam eden çalışmaların ardından sıcak asfalt uygulamasına geçileceğini aktardı.

çalışmanın amacı ve önemi:

Yapılan açıklamada, projelerin önceliğinin köylerde ulaşım konforu ile trafik güvenliğini artırmak olduğu vurgulandı. Kış koşullarının başlamasından önce yol yüzeyinin ve altyapının hazırlanmasının, ulaşımda süreklilik ve güvenlik açısından kritik olduğu ifade edildi.

uygulama takvimi ve izlenecek süreç:

Özel İdare, çalışmaların belirlenen program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti ve altyapı hazırlıkları tamamlandıktan sonra sıcak asfalt uygulanmasının planlandığını açıkladı. Yerel ekiplerin yürüttüğü hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi hedefleniyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, MERKEZ İLÇEYE BAĞLI AYDINPINAR KÖYÜ’NDE SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI ÖNCESİNDE...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, MERKEZ İLÇEYE BAĞLI AYDINPINAR KÖYÜ’NDE SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI ÖNCESİNDE YÜRÜTÜLEN ALTYAPI HAZIRLIKLARININ DEVAM ETTİĞİNİ BİLDİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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