Kış uykusu öncesi Çüngüş'te Fırat kıyısında ayı ve iki yavrusu görüntülendi

Çüngüş'te fırat kıyısında görüntülendi:

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Geçit Mahallesi karşısındaki Fırat Nehri kıyısında, kış uykusu öncesi bir ayı ve iki yavrusu cep telefonu kamerasına yansıdı.

görüntülerin içeriği:

Görüntülerde, yetişkin bir ayı ile iki yavrusunun, iki av köpeğinin havlaması üzerine dağın yamacına doğru kaçtığı ve köpeklerin onları kovaladığı görülüyor. Kaydı yapan Erdal Karataş, ayıların kısa süre sonra görüş mesafesinden uzaklaştığını aktardı.

görüntüyü kaydeden kişinin anlatımı:

Görüntüleri çeken Erdal Karataş ise şunları söyledi: "Dayım Nurettin Demir ile ava gittik. Bir anda köpeklerimiz havlamaya başladı. Sesin geldiği yöne baktığımızda bir yetişkin ayı ve iki yavrusunun dağın yamacına doğru kaçtığını, köpeklerimizin de onları kovaladıklarını gördük. Ben de cep telefonumu çıkartarak o anları kaydettim. Ayılar bir süre sonra görüş mesafesinden uzaklaştılar."

KÖPEKLER AYILARI KOVALADI