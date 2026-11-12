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Dicle'yi örten sis: Aziziye mahallesinde gündelik yaşam beyaza büründü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Aziziye Mahallesi, sabah yoğun sisle kaplandı; Dicle Nehri, evler ve ağaçlar sis içinde kayboldu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Dicle'yi örten sis: Aziziye mahallesinde gündelik yaşam beyaza büründü

Aziziye Mahallesi sabah sisle örtüldü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle adeta bir sis havuzuna dönüştü. Dicle Nehri üzerindeki sis tabakası mahalle ve çevresini sararak yerleşim alanlarını gözden kaybolur hale getirdi.

Görsel izlenim ve oluşan manzara:

Yüksek noktalardan bakıldığında sis tabakasının geniş bir alana yayıldığı, evlerin, ağaçların ve çevredeki yapıların beyaz bir örtüyle yarı saydam biçimde saklandığı görüldü. Ortaya çıkan sahne, bölgeyi bulutların içinde kalmış bir yerleşim yeri görünümüne kavuşturdu ve fotoğraf karelerine yansıyan etkileyici görüntüler oluşturmaya elverişli görüntüler sundu.

Günlük yaşam ve görüş mesafesine etkisi:

Sis, kentin bazı noktalarında günlük yaşamı ve görüş mesafesini etkileyerek hareketliliği sınırlandırdı. Sabah saatlerinde oluşan örtü, özellikle açık alanlarda ve yüksek kesimlerde çevrenin silikleşmesine neden olurken, mahalledeki yapı ve doğal unsurlar sis bulutlarının arasında kayboldu.

Beyaz örtüyle kaplanan bölge, kısa süreli de olsa doğanın farklı bir görünümünü sunarken, sis tabakasının geniş alana yayılması yüksek noktalardan rahatlıkla gözlemlendi.

Diyarbakır’da bir mahalle sis havuzunda kayboldu

Diyarbakır’da bir mahalle sis havuzunda kayboldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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