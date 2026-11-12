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Antakya TOKİ bölgesine 3 bin metreküplük depo ile su arzı güçlendiriliyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi HATSU, Antakya'daki Alazi, Dikmece, Karaali ve Kisecik TOKİ konutlarının artan içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere 3 bin metreküplük depo inşa ediyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Antakya TOKİ bölgesine 3 bin metreküplük depo ile su arzı güçlendiriliyor

Antakya TOKİ konutlarına yeni su deposu

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından, Antakya'daki TOKİ konutlarına yönelik içme suyu altyapısı güçlendiriliyor. Çalışmaları HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) yürütüyor ve projenin merkezinde 3 bin metreküplük yeni bir su deposu bulunuyor.

İnşaat ve bağlantı çalışmaları:

Yeni depo, Alazi, Dikmece, Karaali ve Kisecik TOKİ konutlarına içme suyu sağlamak üzere inşa ediliyor. Bölgede hâlihazırda bulunan 500 metreküplük mevcut depo artan talebi karşılamakta yetersiz kalınca projeye hız verildi. HATSU ekipleri, yeni deponun mevcut içme suyu şebekesine bağlantı çalışmalarını sürdürüyor; bağlantıların tamamlanmasının ardından depo hizmete alınacak.

Hedeflenen etki ve kapasite artışı:

Yeni deponun devreye girmesiyle birlikte, söz konusu TOKİ konutlarına sağlanan içme suyu iletim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Proje, bölgedeki su ihtiyacının daha güvenilir ve sürdürülebilir biçimde karşılanmasına katkı sunacak şekilde planlandı. HATSU'nun bağlantı ve işletme hazırlıkları tamamlandığında, bölge sakinlerinin içme suyuna erişiminde kıtlık riskinin azalması bekleniyor.

ANTAKYA’DAKİ TOKİ KONUTLARINA İÇME SUYU SAĞLAYACAK 3 BİN METREKÜP KAPASİTELİ SU DEPOSUNUN YAPIM...

ANTAKYA’DAKİ TOKİ KONUTLARINA İÇME SUYU SAĞLAYACAK 3 BİN METREKÜP KAPASİTELİ SU DEPOSUNUN YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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