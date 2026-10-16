Kışa hazırlık: Bayburt'ta böcek ve kemirgenlere karşı önleyici ilaçlama sürüyor

bayburt belediyesi ekipleri yıl boyunca saha çalışmalarını sürdürüyor:

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevsimsel değişimlerle birlikte kışlak alanlara yönelen böcek ve kemirgenlere karşı düzenli ilaçlama faaliyetleri yürütüyor. Çalışmaların önceliği, yerel halkın yaşam alanlarında ve kamuya açık yerlerde zararlı oluşumların önüne geçmek olarak belirtiliyor.

çalışmanın kapsamı ve amaçları:

Ekipler, kent genelinde farklı noktalarda uygulama yaparak hem iç mekân hem de dış mekân kaynaklı riskleri azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda yapılan ilaçlamaların temel amacı halk sağlığını korumak ve olası bulaşıcı riskleri en aza indirmektir.

uygulama yöntemi ve önleyici yaklaşım:

Yürütülen faaliyetler, zararlılara yönelik önleyici mücadele anlayışıyla planlanıyor; ekipler belirlenen rotalar üzerinde düzenli kontroller gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarla birlikte çevre sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin sürdürülmesi ve zararlı popülasyonlarının kontrol altında tutulması amaçlanıyor.

Belediye yetkilileri, ilaçlama faaliyetlerinin devam edeceğini ve vatandaşların duyarlı davranarak uygulama alanlarına ilişkin duyurulara uymasının önemini vurguluyor.

BÖCEK VE KEMİRGENLERE KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR