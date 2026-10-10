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Kışa hazırlık: Erzurum'da kalorifer ve doğal gazda tarih kısıtlaması yok

Erzurum Valiliği, kamu ve konutlarda kalorifer ile doğal gaz kullanımında il genelinde herhangi bir tarih veya saat kısıtlaması bulunmadığını bildirdi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:35

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Kışa hazırlık: Erzurum'da kalorifer ve doğal gazda tarih kısıtlaması yok

Kışa hazırlık: Erzurum'da kalorifer ve doğal gazda tarih kısıtlaması yok

Erzurum Valiliği, il genelinde kamu kurumları ve konutlarda kalorifer ve doğal gazın kullanımına ilişkin olarak valilikçe alınmış herhangi bir tarih veya saat kısıtlaması bulunmadığını açıkladı.

uygulama yetkisi kimde?:

Yapılan açıklamada, hava koşulları göz önünde bulundurularak ısınma ihtiyacı doğduğunda apartman yönetimleri ile resmi kurumlardaki yöneticilerin kararına istinaden ısıtma sistemlerinin devreye alınabileceği belirtildi. Açıklamada, ısınma sistemleri çalıştırılırken tasarruf esaslarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

yasal dayanak ve detaylar:

Valiliğin duyurusunda, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ne atıf yapıldı. Yönetmeliğin 13.01.2025 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı hatırlatılırken, İl Müdürlüğü tarafından valilikçe alınmış herhangi bir tarih ve saat kısıtlaması içeren kararın olmadığı kaydedildi.

Valilik metninde ayrıca, ihtiyaç hâlinde ısınma sistemlerinin ihtiyaç duyulan zamanlarda devreye alınabileceği, ancak bunun tasarruf ilkeleri çerçevesinde yapılması gerektiği ifade edildi.

Haber: Mehmet Emin Kızılca (İHA)

ERZURUM VALİLİĞİ, İL GENELİNDE KAMU KURUMLARI VE KONUTLARDA KALORİFER İLE DOĞAL GAZ YAKILMASINA...

ERZURUM VALİLİĞİ, İL GENELİNDE KAMU KURUMLARI VE KONUTLARDA KALORİFER İLE DOĞAL GAZ YAKILMASINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR TARİH VE SAAT KISITLAMASI BULUNMADIĞINI AÇIKLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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