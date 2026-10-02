Sarıgöllü öğrencilerden Gazze'ye destek: uçurtmalar çocuklara kalsın

sarıgöl'de öğrenciler Gazze'li çocuklar için bir araya geldi:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğrenciler, "Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın" sloganıyla Gazze'li çocuklara destek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Organizasyon, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinasyonunda gerçekleştirildi ve katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

programa katılanlar:

Etkinliğe Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şube Müdürleri Yüksel Kanyılmaz ve Muhittin Şen ile okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Dört Eylül İlkokulu, Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu ve Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin coşkulu katılımı alana canlılık getirdi.

etkinlik akışı ve öne çıkan anlar:

Şehit Esin Akay İlkokulu öğrencileri, Filistin bayraklarıyla süsledikleri bisikletleriyle alana gelerek etkinliğe renk kattı. Programda, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Birsen Tuzlu tarafından kaleme alınan "Gazze’nin Yetim Çocuklarına" adlı şiir okundu ve salondakilerde derin bir etki bıraktı.

Etkinliğin en dikkat çekici bölümünde, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ortaklaşa hazırladığı Filistin bayrağı koreografisi beğeni topladı. Program, öğrencilerin gökyüzüne bıraktığı balonlarla ve özgür bir Filistin vurgusuyla sona erdi; bu anlar hem katılımcılarda hem de izleyenlerde duygusal karşılık buldu.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÖĞRENCİLER, GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN "UÇURTMALAR VURULMASIN, GÖKYÜZÜ ÇOCUKLARA KALSIN" SLOGANIYLA ANLAMLI BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTI. ÖĞRENCİLERİN OLUŞTURDUĞU FİLİSTİN BAYRAĞI KOREOGRAFİSİ VE GÖKYÜZÜNE BIRAKILAN BALONLAR DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI.