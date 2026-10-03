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Kışa hazırlık: Sivas'ın dağlarından tezgâha inen alıç ilgi görüyor

Sivas'ta dağlardan doğal toplanan alıç, ekimle birlikte tezgâhlarda kilosu 75 TL'den satışa sunuldu; kısa sezonu ve kalp, tansiyon faydası öne çıkıyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kışa hazırlık: Sivas'ın dağlarından tezgâha inen alıç ilgi görüyor

Kışa hazırlık: Sivas'ın dağlarından tezgâha inen alıç ilgi görüyor

Sivas'ta sonbaharın başlamasıyla birlikte dağlarda doğal olarak yetişen alıç meyvesi ilçe ve köylerden toplanıp tezgâhlarda yerini aldı. Alıç, bölge halkı tarafından hem geleneksel olarak tüketiliyor hem de sağlık açısından tercih ediliyor.

hasat ve satış dönemi:

Alıç sezonu, bölge satıcılarının anlattığına göre sınırlı ve kısa süreli bir dönem. Ekim ayının ilk haftalarında piyasaya çıkan meyvenin tüketilmesi gerektiği vurgulanıyor; meyvenin 10-15 günlük bir dönemde tezgâhlarda olduğu aktarılıyor. Satış fiyatı olarak ise kilosu 75 TL olarak bildirildi. Satıcılar, alıcının rağbet gösterdiğini ve yeni geldiğinde satışın yoğun olduğunu belirtiyor.

sağlık iddiaları ve tüketim önerileri:

Satıcıların ifadelerine göre alıçın yüksek antioksidan içeriği bulunduğu ve kalp sağlığı, tansiyon, kolesterol ile diyabet (şeker) gibi problemlere olumlu etkileri olduğu söyleniyor. Sercan Aydın adlı seyyar satıcı, alıcın doğal koşullarda yetiştiğini, içinde ilaç veya gübre kalıntısı bulunmadığını belirterek herkese tüketmesini tavsiye ediyor. Aydın'a göre alıç yılın yalnızca bir döneminde tezgâhlara geldiği için mümkünse yeni geldiği ilk günlerde tüketilmeli.

Satıcı ayrıca diğer meyvelerle fiyat karşılaştırması yaparak alıcın şu an piyasada daha uygun fiyatlı olduğunu, bazı meyvelerin 100-150 TL civarında satıldığını aktarıyor. Bölge halkında yaşlısından gencine kadar geniş bir kesimin alıca ilgi gösterdiği bildirildi.

Kışın habercisi olan şifa kaynağı alıç, tezgahlardaki yerini aldı

Kışın habercisi olan şifa kaynağı alıç, tezgahlardaki yerini aldı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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