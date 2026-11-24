Kaza yeri ve araçlar:

Eskişehir İstiklal Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ile Kısa Sokak kesişiminde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle 26 AKE 227 plakalı otomobil ile 26 AOF 091 plakalı motosikletin çarpıştığı bildirildi. Kaza sırasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü stabilize ettikten sonra tedavi amacıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; çarpışmanın kesin nedeni ve olayın ayrıntıları soruşturma sonucunda netleşecek.

Yetkililer, kavşakta trafiğin kısa süreli aksadığını ve araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından bölgenin normale döndüğünü bildirdi. Kazayla ilgili güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri değerlendirmeye alındı.

ESKİŞEHİR'DE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.