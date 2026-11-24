Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Samsun merkezli olmak üzere İstanbul’un da aralarında bulunduğu 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirerek çok sayıda adreste arama yaptı.

Gözaltılar ve aramalar:

Operasyonlarda toplam 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilip sorgulanmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden 2’sinin ceza infaz kurumunda olduğu, ayrıca 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mali tespit ve soruşturmanın yönü:

Soruşturma kapsamında toplam 74 şahsın banka hesaplarında yapılan incelemede yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Elde edilen mali veriler, yasa dışı bahis faaliyetleri ile suç gelirlerini aklama iddiaları arasındaki bağlantının araştırılmasına temel oluşturuyor.

Samsun’da gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belge ve dijital materyaller üzerinde incelemeler devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü aktarıldı.

Resmi açıklama:

Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin açıklama yaparak, 'Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasında, 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edilmiştir. Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden 2’sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenmiş olup 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Soruşturmaları titizlikle yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, operasyonlarda görev alan kolluk birimlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma, mali hareketlerin değerlendirilmesi ve ele geçirilen delillerin dijital adli incelemeye tabi tutulmasıyla birlikte devam ediyor.

SAMSUN MERKEZLİ 8 İLDE YASA DIŞI BAHİS VE SUÇ GELİRLERİNİ AKLAMA SUÇLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 59 ŞÜPHELİ YAKALANDI