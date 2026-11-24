İzmir'de Karabağlar adresine düzenlenen operasyon:

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Karabağlar'daki bir ikameti takibe aldı. Takip sonucu adreste Hint keneviri yetiştirmek amacıyla özel sera düzeneği kurulduğu tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi.

ele geçirilenler:

İkamette yapılan aramalarda, yetiştirme düzenekleriyle birlikte 61 kök Hint keneviri bitkisi ve 170 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca kenevir yetiştiriciliğinde kullanılan çeşitli iklimlendirme ve aydınlatma materyalleri da bulundu.

gözaltı ve soruşturma:

Operasyon kapsamında bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

operasyonun değerlendirmesi:

Yetkililer, ev ortamında kurulan bu tür düzeneklerin hem üretim hem de dağıtım faaliyetlerinde kullanıldığını, takibe dayalı çalışmanın benzer vakaların tespitinde etkin rol oynadığını vurguladı. Konuyla ilgili teknik incelemeler ve delil çalışmaları sürüyor.

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