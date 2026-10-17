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Kısa süreli sağanak Adana'da yaşamı sekteye uğrattı

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından Adana'da Sarıçam ve Yüreğir'de etkili olan sağanak, caddelerde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Kısa süreli sağanak Adana'da yaşamı sekteye uğrattı

Kısa süreli sağanak şehir genelinde etkili oldu

Adana'da kısa süreli sağanak yağış, birçok cadde ve sokağın suyla dolmasına yol açtı. Yağış sonrası bazı noktalar adeta göle döndü ve kent genelinde günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Etkilenen ilçeler ve ulaşıma yansımaları:

Özellikle merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde daha yoğun görülen sağanak, sokaklarda su birikintilerine ve yer yer su baskınlarına neden oldu. Araçlar göle dönen cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.

Hava uyarısı ve beklenti:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bildirdiği sarı kod uyarısı kapsamında başlayan sağanak, kent genelinde gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini göstermeye devam edecek.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NÜN SARI KODLU UYARIDA BULUNDUĞU ADANA&#039;DA BAŞLAYAN SAĞANAK, HAYATI...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN SARI KODLU UYARIDA BULUNDUĞU ADANA'DA BAŞLAYAN SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. MERKEZ SARIÇAM VE YÜREĞİR İLÇELERİNDE DAHA FAZLA ETKİLİ OLAN SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU. ARAÇLAR, GÖLE DÖNEN CADDE VE SOKAKLARDA İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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