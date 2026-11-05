Bahçelievler'de göçükte mahsur kalan işçi drondan görüntülenerek kurtarıldı

bahçelievler'de toprak kayması sonrası kurtarma:

Bahçelievler İbrahim Çallı Sokak'ta öğle saatlerinde bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayda iki kişi toprak altında kaldı.

kurtarma çalışmaları ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler zemin güvenliğini sağlayıp arama kurtarma çalışmalarına başladı.

mahsur kalan işçinin çıkarılması:

Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda bir kişi sağ olarak topraktan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Kurtarılma anı ise havadan dron ile saniye saniye görüntülendi.

Bahçelievler’de göçük altında kalan işçi sağ olarak böyle çıkartıldı