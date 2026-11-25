Erzincan'da yürütülen çalışmalar:

Erzincan Belediyesi, şehir genelinde planlı altyapı ve üstyapı müdahalelerini sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre çalışmalar, kent içindeki çeşitli noktalarda eş zamanlı olarak devam ediyor ve vatandaşlara kesintisiz hizmet sunulması hedefleniyor.

Fen İşleri Müdürlüğü sahada:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üretken belediyecilik anlayışıyla sahada aktif rol alıyor. Ekiplerin kent genelindeki hizmet ve faaliyetlerine aralıksız devam ettiği, belediye yetkililerince ifade edildi.

ERZİNCAN BELEDİYESİNİN ŞEHİR GENELİNDEKİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR