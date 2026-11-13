kişinin kayıp kimliğini kullanıp 26 bin 500 TL çeken şüpheli tutuklandı

Bozüyük'te kayıp kimlikle banka işlemi üzerine operasyon

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, başkasına ait olduğu belirlenen kayıp kimlik kartını kullanarak banka hesabından 26 bin 500 TL çeken şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olay, müşterinin işlem sonrasında telefonuna gelen mesajı fark edip bankayla iletişime geçmesiyle gündeme geldi.

polisin tespit ve müdahalesi:

Banka görevlilerinin şüpheli işlem bildiriminde bulunmasının ardından Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmelerde işlemin kayıp kimlik kartı kullanılarak gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelinin bulunduğu araç, ekiplerin koordineli çalışmasıyla Bilecik’te durduruldu ve araçta yapılan aramada 26 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

adli süreç ve teslim:

Gözaltına alınan şüpheli Ü.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma, kayıp kimliğin nasıl ele geçirildiği ve işlem zincirinin ayrıntıları yönünden devam ediyor.

ARKADAŞININ KİMLİĞİYLE BANKADAN 26 BİN 500 TL ÇEKTİ, BİLECİK’TE YAKALANDI