Kişiye özel ölçüm ve uluslararası çerçevelerle ZEISS Vision Center Türkiye’de açıldı

zeiss vision center Türkiye’de:

ZEISS Vision Center, 180 yıllık optik uzmanlığını kişiye özel görme çözümleriyle bir araya getirerek Türkiye’de ilk mağazasını İstanbul Alışveriş Merkezinde, İstanbul Finans Merkezi kapsamında açtı. Merkez, markanın hassas optik teknolojilerini, ZEISS gözlük camlarını ve uluslararası markaların çerçeve koleksiyonlarını aynı çatı altında topluyor.

zeiss mirası ve hedeflenen müşteri deneyimi:

Optik ve optoelektronik alanlarında dünya çapında tanınan ZEISS, yaklaşık 50 ülke ve 400’ü aşkın mağaza ile gerçekleştirdiği Vision Center konseptini Türkiye’ye taşıdı. Açılışta konuşan ZEISS Vision Care Türkiye Distribütörü ve Beta Optik CEO’su Mustafa Kemal Köksal, merkezin amacını yalnızca ürün satmaktan öte bir müşteri deneyimi sunmak olarak özetledi: ziyaretçiler yönlendirme, doğru cam-çerçeve eşleştirmesi ve günlük kullanım ihtiyaçlarına uygun çözümlerle karşılaşıyor.

Merkezdeki yaklaşım, kişiden kişiye değişen görme ihtiyaçlarını merkeze alıyor. Ziyaretçilerin günlük alışkanlıkları, çalışma koşulları ve görsel konfor beklentileri değerlendirilerek en uygun cam ve çerçeve alternatifleri sunuluyor. Bu süreçte amaç, standart çözümler yerine bireyin yüz yapısına ve kullanım senaryosuna uygun, kişiselleştirilmiş sonuçlar elde etmek.

dokuz kamerayla yapılan hassas dijital ölçüm:

ZEISS Vision Center’da hizmet veren ZEISS VISUFIT 1000 sistemi, dijital odaklama teknolojisiyle kişiye özel gözlük üretimini destekliyor. Birbiriyle senkronize dokuz kamera tek çekimde yüzün 180 derecelik görüntüsünü alıyor ve ölçüm verileri 45 milyon nokta üzerinden işleniyor. Bu veri seti, göz bebekleri arası mesafe, camın göze uzaklığı ve çerçevenin eğimi gibi camların doğru konumlandırılmasında kilit öneme sahip parametrelerin hassas hesaplanmasını sağlıyor.

Sistemin ürettiği dijital veriler, seçilen çerçeveyle uyumlu olacak şekilde camların hazırlanmasına imkan tanıyor; böylece hem estetik hem de fonksiyonel açıdan optimize edilmiş ürünler ortaya çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar, genel standart ölçüler yerine yüz yapılarına özgü üretimle daha iyi görme performansı elde edebiliyor.

ZEISS gözlük camları ile tamamlanan uluslararası marka çerçevelerinin koleksiyonları ziyaretçilere çeşitli tasarım ve malzeme seçenekleri sunuyor. Merkez, ekran kullanımı, araç sürüşü ve değişen ışık koşulları gibi farklı günlük ihtiyaçlara yönelik tek odaklı ve progresif cam alternatifleri de sağlıyor.

sektörel yansımalar ve Türkiye pazarı:

Türkiye optik sektöründe teknolojik gelişmeler, göz sağlığına yönelik farkındalığın artması ve kişiselleştirilmiş ürün talebi önemli bir yükseliş gösteriyor. Yerel perakendecilerden uluslararası oyunculara kadar geniş bir yelpaze, piyasayı dinamik ve rekabetçi kılıyor. Dijitalleşme, kişiye özel çözümler ve akıllı gözlükler gibi yenilikler sektörün önümüzdeki dönem fırsatlarını şekillendiriyor.

ZEISS Vision Center, hassas dijital ölçüm ve bireysel danışmanlık yaklaşımıyla Türkiye’deki kullanıcıların bu beklentilerine yanıt veriyor; hem teknoloji hem de servis deneyimini öne çıkaran bir model sunuyor.

Müşteri deneyimi vurgusu

Mustafa Kemal Köksal açılış konuşmasında merkezin öne çıkan noktalarını şu şekilde dile getirdi: “Burada VisuFit 1000 cihazımız var. Bu çok özel bir cihaz; kişilerin avatarını çekiyor diyebiliriz. Yani 180 derece 9 farklı kamerayla çekim sağlıyor. Bu sayede hem göz, hem çerçeve hem de yüz bilgilerini alıyor. Camların üretim aşamasında da bu bilgiler çok faydalı çünkü artık kişiye özel cam ve çerçeveler; her kişinin burnunun büyüklüğü, gözünün yapısı, şakak ve alın yapısına göre üretiliyor. Müşterilerimiz de genel geçer standart camlar değil tamamen kendi yüz yapılarına ve beğendikleri çerçeveye göre camlarını ürettirme şansını yakalıyor. Böylelikle bu da çok daha iyi görmeyi sağlıyor.”

Köksal aynı zamanda Beta Optik’in küresel üretim ve ihracat tecrübesine de vurgu yaparak, Türkiye’de hem üretim hem de satış sonrası hizmet alanlarında teknoloji öncüsü olmayı hedeflediklerini belirtti. Açılış, ZEISS Vision Center konseptinin Türkiye pazarına entegrasyonunda teknolojinin ve kişiselleştirmenin rolünü görünür kıldı.

ZEISS Vision Center Türkiye'deki ilk mağazasını İstanbul'da açtı