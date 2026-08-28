Kıyıdan müdahale: Doğanyurt açıklarında su alan geminin mürettebatı kurtarıldı

Doğanyurt açıklarında kurtarma operasyonu

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesi açıklarında bir ticari geminin su alarak batma tehlikesi geçirmesi üzerine, ekipler hızla harekete geçti. Olayda gemiyi terk etmek zorunda kalan 13 mürettebat, Sahil Güvenlik ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Sevk ve arama kurtarma düzeni:

Bakanlığın açıklamasına göre olay yerine derhal iki Sahil Güvenlik gemisi ve bir bot sevk edildi. Müdahale eden araçlar TCSG-301, TCSG-96 ve KB-40 olarak kaydedildi. Yapılan arama kurtarma faaliyetiyle, kapalı tip kurtarma filikasıyla gemiyi terk eden personel güvenli bir şekilde alındı.

Mürettebatın durumu ve kıyıya sevk:

Kurtarılan ekip, Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak İnebolu Sahil Güvenlik İskelesine teslim edildi. Yetkililer, mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi ve olayın takip edildiğini belirtti.

Operasyon, bölgedeki deniz güvenliği birimlerinin koordineli müdahalesi ve hızlı lojistik desteğinin sonucu olarak değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme süreçleri ilgili birimler tarafından sürdürülecek.

Kastamonu’da batma tehlikesindeki gemiyi terk etmek zorunda kalan 13 kişilik mürettebat böyle kurtarıldı