Şehzadeler'de kadınlara haftanın beş günü kardiyo, pilates ve yoga fırsatı

şehzadeler kadın spor merkezinde seanslar:

Şehzadeler Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kadın Spor Merkezi, ilçede yaşayan kadınlara düzenli spor yapma olanağı sağlıyor. Merkezde yürütülen programlar, katılımcıların fiziksel sağlığını güçlendirmenin yanı sıra günlük yaşam stresinden uzaklaşmasına da katkı veriyor.

günlere göre program akışı:

Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 09.30-18.30 saatleri arasında gerçekleştirilen seanslarda kadınlar, eğitmen yönlendirmesiyle ilk yarım saat kardiyo çalışması yapıyor. Bu bölümde koşu bandı ve elektrikli bisiklet gibi ekipmanlar kullanılıyor; kardiyo bölümünün ardından yarım saat süren grup pilates dersleri düzenleniyor.

Salı ve perşembe günleri aynı saat aralığında gerçekleştirilen seanslarda ise kardiyo çalışmalarının ardından eğitmen eşliğinde yoga seansları yapılıyor. Bu program düzeni, katılımcıların dayanıklılık, esneklik ve zihinsel rahatlık kazanmasını hedefliyor.

kayıt ve katılım çağrısı:

Kadın Spor Merkezi’nde boş olan seanslar için kayıtlar devam ediyor. İlçedeki kadınlara yönelik yapılan duyuruda "Ekipmanlar bizden, gelmesi sizden" çağrısı yapılarak merkeze katılım teşvik ediliyor. Yetkililer, programların düzenli katılımla daha etkili olduğunu vurguluyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ KADIN SPOR MERKEZİ, KADINLARA HAFTANIN 5 GÜNÜ SPOR YAPMA İMKANI SUNUYOR. KARDİYO, PİLATES VE YOGA ÇALIŞMALARIYLA KADINLAR HEM SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN ADIM ATIYOR HEM DE GÜNÜN STRESİNDEN UZAKLAŞIYOR.