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Kızılay Muradiye şubesi engelli vatandaşa hareket özgürlüğü sundu

Türk Kızılay Muradiye Şubesi, Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Akbaş'a tekerlekli sandalye vererek günlük yaşamda hareket özgürlüğünü artırdı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kızılay Muradiye şubesi engelli vatandaşa hareket özgürlüğü sundu

Kızılay Muradiye şubesi'nden ev ziyaretinde tekerlekli sandalye teslimi

Türk Kızılay Muradiye Şubesi ekipleri, ilçede yaşayan Mehmet Akbaş'ın ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Teslimat, Fatih Mahallesi'ndeki ev ziyaretinde gerçekleştirildi ve Muradiye Şubesi Başkanı Selçuk Yay ile ekibi tarafından yapıldı.

ziyaret ve teslimat:

Ziyaret sırasında Kızılay ekibi, Akbaş ve ailesiyle bir süre sohbet ederek günlük yaşamda yaşadıkları zorlukları ve ek ihtiyaçları dinledi. Gerçekleştirilen destekle Akbaş’ın günlük hareketliliğinin ve bağımsızlığının artması hedeflendi; teslim edilen tekerlekli sandalye, günlük işlerini kolaylaştıracak şekilde ihtiyaç odaklı seçildi.

kızılayın yerel yaklaşımı:

Şube başkanı Selçuk Yay yaptığı açıklamada: "Bizler Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Mehmet amcamızın da tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrendik. Hayırseverlerimizin ve gönüllülerimizin desteğiyle temin ettiğimiz tekerlekli sandalyeyi kendisine teslim ettik. Kendisine ve ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Şube yetkilileri, benzer desteklerin sürdürüleceğini ve ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi halinde ekiplerin düzenli ziyaretler yapacağını belirtti. Destek, yerel hayırseverlerin ve gönüllülerin katkılarıyla sağlandı ve ailenin memnuniyeti ile sonlandırıldı.

TÜRK KIZILAY MURADİYE ŞUBESİ, İLÇEDE YAŞAYAN MEHMET AKBAŞ’A İHTİYAÇ DUYDUĞU TEKERLEKLİ SANDALYEYİ...

TÜRK KIZILAY MURADİYE ŞUBESİ, İLÇEDE YAŞAYAN MEHMET AKBAŞ’A İHTİYAÇ DUYDUĞU TEKERLEKLİ SANDALYEYİ TESLİM ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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