Kıbrıs'la kader ortaklığı: Türkiye KKTC'nin yanında ilelebet olacak

Ulaştırma Bakanı resepsiyonda konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 43. kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara’da KKTC Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda konuştu. Resepsiyona yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Uraloğlu, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini anarak, Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Uraloğlu, 15 Kasım 1983'ü anımsatarak, '15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk halkının her türlü baskı ve zorluğa rağmen öz vatanından vazgeçmeyeceğini, kendi geleceğini belirleme iradesinden asla ödün vermeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği tarihî bir dönüm noktasıdır' dedi ve Kıbrıs davasının yalnızca dış politika meselesi olmadığını ifade etti.

stratejik kararlılık ve ortak sorumluluk:

Bakan, Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin süreceğini vurgulayarak, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bizim için ortak bir yazgı, tarihî bir sorumluluğun ve milli davamızın ayrılmaz bir parçasıdır' şeklinde konuştu. Uraloğlu, Türkiye'nin 'Kıbrıs Türk halkının hürriyetinin, güvenliğinin ve refahının muhafazası için dün olduğu gibi bugün ve ilelebet KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğini' belirtti ve adil, kalıcı bir çözüm arayışının Ada’daki gerçeklere ve Kıbrıs Türk halkının 'egemen eşitliği' ile 'eşit uluslararası statüsü'nün tesciline dayandırılacağını ifade etti.

Konuşmasında izolasyonların kaldırılmasına değinen Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan çağrıyı hatırlatarak, KKTC’nin uluslararası platformlarda hak ettiği saygın konuma erişmesi için çalışılacağını söyledi.

ekonomi, ulaşım ve altyapı hedefleri:

Ekonomik iş birliğine ilişkin veriler paylaşan Uraloğlu, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin 2,5 milyar ABD Dolarını aştığını açıkladı. Hedeflerin arasında ticaret hacmini artırmak, ulaştırma ve haberleşme altyapısını güçlendirmek, fiber optik altyapı yatırımlarıyla dijitalleşmeyi ilerletmek ve eğitimde gelişme sağlamak yer alıyor. Bakan, tüm bu adımlarla KKTC’nin rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşmasının amaçlandığını belirtti.

Ulaşım verilerine göre, Ercan Havalimanı yeni terminal kapasitesiyle yıllık 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma geldi ve 2026 yılının ilk 9 ayında yolcu trafiği 4,5 milyonu aştı. Ayrıca Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Projesi sayesinde KKTC ile Türkiye arasındaki deniz sahalarında gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesine imkan sağlandığını, karayolu altyapısının birlikte yeniden inşa edildiğini ve geliştirildiğini belirtti.

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi ve altyapı yatırımlarıyla KKTC’nin turizm, yatırım, gelir ve istihdam alanlarında güçleneceği üzerinde duruldu.

KKTC'nin kurumlaşması ve uluslararası durum:

KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da konuşmada söz alarak, Türkiye ile iş birliğinin ortak irade ve güvenin göstergesi olduğunu vurguladı. Korukoğlu, Kıbrıs Türk halkının zor dönemlerde ana vatan Türkiye’nin desteğini hissettiğini belirtirken, bu desteğin hem güvenlik hem de devletin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesinde belirleyici olduğunu söyledi.

Büyükelçi, KKTC’nin kendi kurumlarını oluşturduğunu, demokratik siyasi sistemini ve kamu yönetimini geliştirerek dış ilişkiler yürütebilecek bir devlet yapısına kavuştuğunu ifade etti. Korukoğlu, uluslararası tanınmanın sınırlı olmasının Kıbrıs Türk halkının devletleşme iradesini ortadan kaldırmadığını belirterek, enerji alanındaki iş birliğinin de bu ortak vizyonun en somut unsurlarından biri olduğunu kaydetti. İmzalanan doğal gaz tedarikine dair mutabakat zaptının KKTC’nin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınmasının desteklenmesi bakımından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Resepsiyon, KKTC’nin kuruluş yıldönümünün anılması, şehit ve gazilerin yad edilmesi ve Türkiye-KKTC ilişkilerinin geleceğine dair taahhütlerin yinelenmesiyle sona erdi.

KATILIMCILAR