silopispor rakibinin maça çıkmamasıyla hükmen galibiyete yakın

silopispor'un 8. hafta maçı iptal riskiyle karşı karşıya

TFF Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda yer alan Silopispor Kadın FK ile Denizli temsilcisi Horozkent SK arasında 14 Kasım'da Silopi'de oynanması planlanan karşılaşma, rakip ekibin maça çıkmama kararı nedeniyle yapılmayacak.

maçın resmi sonucu ve beklenti:

Silopi Spor FK tarafından yapılan açıklamada, Horozkent SK'nın karşılaşmaya çıkmama kararı aldığı bildirildi. Kulübün duyurusunda, müsabakanın 3-0 hükmen Silopispor Kadın FK lehine sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi.

taraftarlara duyuru ve organizasyon:

Açıklamada ayrıca taraftarlara yönelik uyarı yapılarak, karşılaşma için stadyuma gelmelerine gerek olmadığı duyuruldu. Kulüp, organizasyon ve güvenlik açısından taraftarların bilgilendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bu gelişmeyle Silopispor, TFF Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nun 8. haftasında sahasında oynanması planlanan müsabakayı oynamadan kazanma ihtimaliyle karşı karşıya bulunuyor.

TFF KADINLAR 1. LİGİ B GRUBU’NDA MÜCADELE EDEN SİLOPİSPOR KADIN FK'NIN HOROZKENT SK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMA, RAKİP EKİBİN MAÇA ÇIKMAMA KARARI NEDENİYLE YAPILMAYACAK.