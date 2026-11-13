Okula gelmeyen Durağanlı öğretmen evinde yaşamını yitirdi

Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Çerçiler Köyü İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Halim Ege (50), sabah dersine gitmemesi üzerine mesai arkadaşlarının şüphesiyle gündeme geldi. Öğretmenin okula gelmemesi üzerine mesai arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.

Olayın ayrıntıları:

İhbar üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, öğretmenin ikamet ettiği adrese geldiklerinde, saat 11.00 civarında eve girerek Halim Ege'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ve kontrollerde öğretmenin hayatını kaybettiği tespit edildi.

İlk bulgular ve soruşturma:

Samsun Bafra nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu öğrenilen Halim Ege'nin, olay yerindeki ilk değerlendirmelere göre geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

Yetkililer, kesin ölüm nedeninin otopsi sonuçlarının ardından netleşeceğini bildirdi.

ÖĞRETMEN HALİM EGE (50)