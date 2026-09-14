Kızılcahamam'da yayla yangınlarında belediye ekipleri görev başındaydı

Yangına müdahale ve kontrol:

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Salın Yaylası, Eğerlialören Yaylası ve Hıdırlar Yaylası'nda çıkan yangınlara hem havadan hem de karadan yoğun müdahale yapıldı. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangınlar kontrol altına alındı ve bölgedeki çalışmalar soğutma ile güvenlik önlemlerine odaklandı.

Belediyenin sahadaki desteği:

Kızılcahamam Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın talimatıyla yangınla mücadele eden personele destek sağlamak için sahaya seferber oldu. Görevlilere su ve ayran dağıtıldı, ihtiyaç duyanlara sıcak çorba ikram edildi.

Süreç takibi ve alınan tedbirler:

Yangının ilk anlarından itibaren süreci yakından takip eden Süleyman Acar, belediye ekiplerinin çalışmalarını koordine ederek sahadaki personelin yanında oldu. Yangınların kontrol altına alınmasının ardından bölgede ekipler tarafından soğutma ve güvenlik çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

ANKARA'NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE ÜÇ FARKLI YAYLASINDA ÇIKAN YANGINLAR, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN YÜRÜTTÜĞÜ YOĞUN MÜDAHALENİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI. KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ İSE YANGINLA MÜCADELE EDEN PERSONELİ SÜREÇ BOYUNCA YALNIZ BIRAKMADI.