Kızılcıkla bağışıklığınızı güçlendirin: soğuk algınlığına doğal destek

Kızılcık doğal bir koruyucu olarak öne çıkıyor

Uzman Diyetisyen Gaye Kural, kızılcığın vücuda baştan aşağı sağlık getirdiğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve birçok hastalığa karşı koruyucu etkiye sahip olduğunu belirtti. Kural, kızılcığın özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara karşı doğal bir destek sunduğunu vurguladı.

besin değeri ve bileşenleri:

Kural, kızılcığın A ve C vitaminleri ile birlikte karoten, tiamin, riboflavin, niasin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bakır, kükürt, demir ve iyot içerdiğini aktardı. Ayrıca güçlü bir antioksidan kaynağı olduğuna dikkat çekerek, yüksek lif oranının sindirimi desteklediğini ve tokluk hissini artırdığını söyledi.

sağlığa etkileri ve kullanım biçimleri:

Diyetisyen Kural, kızılcığın vücuttaki iltihaplanmayı önlediğini, alerjileri azaltabildiğini ve kan damarlarını güçlendirdiğini ifade etti. Kızılcığın ateşli hastalıklarda ve menopoz dönemindeki ateş basmalarında rahatlatıcı etkisi olduğu, retinayı koruyarak göz sağlığını desteklediği belirtildi.

Kural, kızılcığın melatonin açısından da zengin olduğunu vurguladı: melatonin uyku düzenini ve hücre yenilenmesini düzenleyerek bağışıklığı güçlendirir ve araştırmalarda etkili bir antioksidan olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle melatonin takviyesinin doktor kontrolünde değerlendirilmesinin yaşam kalitesini yükseltebileceği ifade edildi.

Uzman, kızılcığın kanın pıhtılaşmasını düzenleme özelliğine işaret ederek kullanım şekillerine değindi: çiğ kızılcık suyu veya kaynatılarak hazırlanan kızılcık şerbeti özellikle şeker hastaları için faydalı olabilir. Ayrıca kızılcık kabuğunun ateş düşürücü ve güçlü bir ishal kesici olarak kullanıldığı kaydedildi.

Genel olarak Kural, kızılcığın düzenli ve dengeli beslenme içinde yer alması halinde bağışıklık sistemine destek sağlayacağını ve soğuk algınlığına karşı doğal bir koruma unsuru oluşturacağını belirtti.

SOĞUK ALGINLIĞINA DOĞAL ÇÖZÜM: KIZILCIK