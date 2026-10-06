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Kızıldere kavşağında elektrikli bisikletliye çarpan araç kadın yaşamını yitirdi

Buharkent'te Kızıldere Mahallesi kavşağında karşıya geçen Sefa Özdere'ye seyir halindeki otomobil çarptı; kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kızıldere kavşağında elektrikli bisikletliye çarpan araç kadın yaşamını yitirdi

kaza ayrıntıları:

Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, elektrikli bisikletiyle karşıya geçen Sefa Özdere'ye Aydın'dan Denizli yönüne seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Özdere yola savrularak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, ilk kontrollerde talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

inceleme ve soruşturma:

Bölgeye gelen güvenlik güçleri çevrede inceleme başlattı; olay yerinde delil ve görgü tanıklarının beyanları toplanıyor. Yetkililer, Özdere'ye çarpan aracın plakasının henüz tespit edilemediğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve jandarma ekipleri kazanın oluş şekli ile sorumluların belirlenmesi için çalışma sürdürüyor. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ve tanık ifadeleri olayın aydınlatılmasında önemli rol oynayacak.

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNDE ELEKTRİKLİ BİSİKLETİYLE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADIN, SEYİR...

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNDE ELEKTRİKLİ BİSİKLETİYLE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADIN, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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