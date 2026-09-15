Kızıltepe’de yarım asırlık kolektör hattı yenilendi ve kapasite iki kat artırıldı

çalışmanın kapsamı:

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, Kızıltepe ilçe merkezinde ekonomik ömrünü tamamlayan ana atıksu kolektör hattının 1000 metrelik bölümü yenilendi.

Yürütülen müdahale, ilçenin yoğun nüfuslu mahallelerinin atıksu yükünü daha güvenli ve düzenli biçimde taşıyacak altyapıyı güçlendirmeyi amaçlıyor. MARSU Genel Müdürü Murat Erçin çalışmaların Koçhisar, Yeni Mahalle ve Tepebaşı başta olmak üzere ilçe merkezinin ana hattı üzerindeki bölümde gerçekleştirildiğini bildirdi.

yenilemenin teknik ayrıntıları:

Mevcut hattın çapı 300 milimetre iken, projede yeni hat 600 milimetre çapa yükseltildi. Bu değişiklikle hattın taşıma kapasitesi yaklaşık olarak iki katına çıkarıldı ve atık suların iletiminde yaşanan kesintilerin önüne geçilmesi hedeflendi.

Özellikle kış aylarında yoğun yağış nedeniyle eski kolektör hattında görülen şişme ve taşma sorunları ile hattın yerleşim alanlarının altında kalmasının müdahaleyi zorlaştırması gibi riskler göz önüne alınarak, yeni hattın işletme güvenliği artırıldı.

çevresel ve hizmet etkileri:

Yenilenen kolektör ile çevredeki yerleşim alanlarından kaynaklanan atıksuların Zergan Deresine ulaşmadan kolektöre alınarak arıtma tesisine yönlendirilmesi sağlanacak. Bu sayede dereye ulaşan atıksu miktarının azaltılması, halk sağlığının korunması ve çevresel kirliliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

MARSU yetkilileri, Kızıltepe'de benzer yeni kolektör hattı yapımı ve yenileme çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti. Yapılan müdahalenin ilçe altyapısının daha sürdürülebilir ve müdahaleye elverişli hale gelmesine katkı sunması bekleniyor.

Önemli veriler: Yenilenen bölüm: 1000 metre; eski hat çapı: 300 mm; yeni hat çapı: 600 mm; hedeflenen etki: kapasitenin iki kat artırılması ve arıtma tesisine yönlendirme.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MARSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE, KIZILTEPE İLÇESİNDE YAKLAŞIK YARIM ASIRLIK ATIKSU ANA KOLEKTÖR HATTININ 1000 METRELİK BÖLÜMÜNDE YENİLEME VE KAPASİTE ARTIRIMI ÇALIŞMASI YAPILDI.