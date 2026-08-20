Kocaeli kütüphanelerinde yaz akşamları tiyatroyla canlanıyor

kocaeli kütüphanelerinde tiyatro rüzgârı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki kütüphaneleri sadece kitap okumanın ötesinde birer kültür ve sanat mekanı haline getirmeye devam ediyor. Yaz aylarında düzenlenen "Kütüphanemde Tiyatro Arası" programı çerçevesinde Alev Alatlı Kütüphanesi, İzmit Fuar Parkı'ndaki açık hava sahnesinde tiyatroseverleri bir araya getirdi.

mecnun çevrim dışı sahnede:

Programda sahnelenen "Mecnun Çevrim Dışı" adlı oyun, klasik Mecnun ve Fuzûlî temasını günümüzün sosyal medya ve dijital yaşam pratikleriyle ilişkilendirerek sahneledi. Oyun aşk, işsizlik, gelecek kaygısı ve görünür olma arzusu gibi temaları mizahi bir dille işlerken, yaklaşık 200 kişilik bir izleyici kitlesine ulaştı. Açık hava atmosferi, oyunun hem eğlenceli hem de düşündürücü yönlerini ön plana çıkardı.

sahne izleyicilerin oldu:

Tiyatro gösteriminin ardından düzenlenen soru-cevap bölümü etkinliğe katılanların ilgisini artırdı. İzleyiciler arasından sahneye davet edilen gönüllüler, oyun ve genel olarak tiyatroya ilişkin soruları yanıtladı; doğru cevap verenlere kitap hediye edildi. Bu bölüm, sanat ve edebiyatın kütüphane ortamında nasıl iç içe geçebileceğinin canlı bir örneği olarak kayda geçti.

Belediyenin kütüphaneleri sosyal ve kültürel yaşamın buluşma noktaları haline getirme amacı doğrultusunda düzenlenen etkinlikler, her yaştan vatandaşın katılımına açık tutuluyor. Kütüphanelerin sadece kitapla sınırlı kalmayıp farklı sanat disiplinlerine de ev sahipliği yapması, kent yaşamına yeni bir dinamizm kazandırıyor.

sıradaki durak gebze:

"Kütüphanemde Tiyatro Arası" etkinlikleri Alev Alatlı Kütüphanesi ile sınırlı kalmayacak. "Mecnun Çevrim Dışı", 21 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Gebze Kütüphanesi'nde yeniden sahnelenecek. Etkinlik, geniş katılıma açık olarak tiyatroseverleri bekliyor.

KOCAELİ’DE KÜTÜPHANELER, TİYATROYLA SANAT DOLU YAZ AKŞAMLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. ALEV ALATLI KÜTÜPHANESİ’NDE SAHNELENEN “MECNUN ÇEVRİM DIŞI” OYUNU, YAKLAŞIK 200 KİŞİYİ BULUŞTURDU.