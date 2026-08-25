DİSAMDER yeni üyelerini seçiyor

DİSAMDER topluluğunu genişletiyor

Diyarbakır Sanat ve Musiki Derneği (DİSAMDER), bu yıl topluluğa katılacak yeni üyeleri belirlemek için ilana çıktı. Dernek, on yılı aşkın süredir sürdürülen müzik çalışmalarıyla bölge kültür hayatında etkin bir rol oynuyor ve son üç yıldır faaliyetlerini dernek çatısı altında yürütüyor.

korolar ve repertuar:

Dernek bünyesinde faaliyet gösteren Necdet GENÇ TSM Korosu ile klasik Türk sanat müziğinin seçkin eserleri, dinleyicilerle buluşturuluyor. Bir diğer topluluk olan Amida Medeniyetler Korosu ise çok dilli repertuarıyla dikkat çekiyor; Türkçe, Kürtçe, Azerice, Arapça, Farsça, Ermenice, Süryanice, Keldanice ve Lazca gibi farklı dil ve lehçelerde eserler icra ediliyor. Bu zengin repertuar, bölgenin kültürel çeşitliliğinden beslenen konserlerin halk tarafından yoğun ilgi görmesini sağlıyor.

üyelik, hedef kitle ve yeni çocuk korosu:

Dernek; müzisyen, akademisyen, öğrenci, ev hanımı, doktor, mühendis ve öğretmen gibi farklı meslek ve statüden kişileri bir araya getiriyor. Bu yıl ilk kez kurulacak Çocuk Korosu ile amaç, çocukların müzikle erken yaşta buluşmasını sağlamak ve genç yetenekleri topluluğa kazandırmak. DİSAMDER, kurum ve kuruluşlarla birlikte düzenlediği ücretsiz konserlerle toplum yararına üretimini sürdürüyor ve yeni dönemde genişleyen kadrosuyla çalışmalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

DİYARBAKIR SANAT VE MUSİKİ DERNEĞİ (DİSAMDER) BU YIL TOPLULUĞA KATILACAK OLAN YENİ ÜYELERİNİ SEÇMEK ÜZERE İLANA ÇIKTI.