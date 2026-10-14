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Kocaeli turuncu alarmda: akşam sağanak cadde ve sokakları boş bıraktı

Kocaeli'de turuncu kodlu uyarı sonrası akşam başlayan sağanak cadde ve sokakları boş bırakırken yetkililer sel, su baskını ve ulaşım riskine karşı uyardı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 23:58

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 00:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Kocaeli turuncu alarmda: akşam sağanak cadde ve sokakları boş bıraktı

akşam yağışı kenti sakinleştirdi:

Kocaeli'de meteorolojinin uyarısını takiben akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, kent merkezinde hayatı durgunlaştırdı. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda araç ve yaya yoğunluğu azaldı; dışarıda kalan az sayıdaki vatandaş şemsiye veya montlarıyla korunmaya çalıştı. Trafikte olan sürücüler ise hissedilen yağışla birlikte daha temkinli ve yavaş bir seyir izledi.

Gözlemlerde, yoğunluğun en çok akşam saatlerinde hissedildiği, alışveriş ve toplu ulaşım yoğunluğunun düşmesiyle sokakların büyük ölçüde boşaldığı belirtildi. Kentin bazı noktalarında su birikintileri oluşurken, birçok bölge kısa süreli sağanak nedeniyle sokak lambalarının yansımasıyla farklı bir akşam manzarası verdi. İl merkezinde yağmuru eğlenceye çevirenler de vardı; bir baba ile kızının birbirlerine su sıçratarak yağmurun tadını çıkarması gibi sahneler kameralara yansıdı.

yetkililerden uyarılar ve alınan önlemler:

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre bugün ilimiz genelinde aralıklı olarak devam eden yağışların ilerleyen saatlerde şiddetini artıracağı tahmin edilmektedir. İlgili kurumlar tarafından süreç takip edilmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Dere yatakları ve su havzaları çevrelerinde dikkatli olunması, resmi kanallardan yapılacak anlık uyarıların takip edilmesi ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yetkililere ulaşılması önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Valilik uyarısında vatandaşlardan özellikle dere yatakları ve alçak bölgelerde bulunmamaları, araç sürücülerinin hızlarını azaltmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri istendi. Ayrıca ilgili ekiplerin sahada olduğu, olası sel ve su baskını vakalarına müdahale için hazırlıklı olunmaya devam edildiği bildirildi. Turuncu kodlu uyarının geçerli olduğu bu dönemde yetkililer dikkat ve tedbir çağrısını yineliyor; gerektiğinde 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden destek alınması hatırlatılıyor.

KOCAELİ’DE BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI. YAĞIŞLA BİRLİKTE...

KOCAELİ’DE BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI. YAĞIŞLA BİRLİKTE CADDE VE SOKAKLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE BOŞ KALDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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