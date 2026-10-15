Karasu'da sağanak hayatı felç etti, araçlar sele kapılarak sürüklendi

sokaklar su altında kaldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısıyla beklenen yağış Sakarya'nın kuzeyinden giriş yapınca Karasu ilçe merkezi hızla sular altında kaldı. Yetkililerin tahminine göre metrekare başına 100 ile 200 metreküp arasında yağış düşmesi bekleniyordu ve kuvvetli yağış bu saltanağı yarattı.

araçların ve vatandaşların durumu:

Sokak ve caddelerde biriken suyun etkisiyle park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi; bazıları başka araçlara çarparak hasar gördü. O anlara ilişkin görüntülerde sürüklenen araçlar ve hızla yükselen su net biçimde görüldü. Yollarda mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar için yönlendirilen kurtarma çalışmaları sürüyor.

müdahale ve yol kapatmaları:

Karasu ilçe merkezi ile daha önce derenin taşması sonucu sular altında kalan Darıçayırı Mahallesi arasındaki bazı yollar ekiplerce trafiğe kapatıldı. Bölgede görev yapan ekipler arasında SASKİ, cankurtaran ekipleri, Büyükşehir ve Karasu Belediyesi ekipleri ile itfaiye ve jandarma bulunuyor; ekipler mahsur kalanlara ulaşma ve suyu tahliye etme çalışmalarına öncelik veriyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TURUNCU KOD VERDİĞİ SAKARYA'DA BEKLENEN YAĞIŞ KENTİN KUZEYİNDEN GİRİŞ YAPMASIYLA BİRLİKTE KARASU İLÇE MERKEZİ SULAR ALTINDA KALDI