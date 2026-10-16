Gençlere çağrı: hedeflerinizi dünya standartında belirleyin

Taşel’in bodrum buluşmasında ana mesajı:

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi İbrahim Taşel, Bodrum’da kurucusu olduğu okulda düzenlenen 4. Geleneksel Üniversite Tanıtım ve Kariyer Planlama Etkinliği’nde öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik sonrası basınla yaptığı konuşmada Taşel, gençlere eğitim ve kariyer hedeflerini belirlerken yalnızca ülke içi koşulları değil, küresel rekabeti de göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

eğitimin itibarı ve küresel rekabet:

Taşel, eğitim ve öğretimi itibarsızlaştıran söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Bu bağlamda, Taşel’in ifadeleri arasında şu uyarı dikkat çekti: "Eğitim ve öğretimi itibarsızlaştıran, ‘Okusan ne olur, okumasan ne olur?’ gibi sözlere asla kulak asmamak lazım." Açıklamada, Bodrum’da doğan bir çocuğun dahi bugün New York’ta doğan bir çocukla rekabet halinde olduğuna dikkat çekilerek, sınırların azalması ve küreselleşmeye bağlı rekabetin vurgulandığı belirtildi.

planlama, disiplin ve dijital denge:

Gençlerin kendilerini rüzgara göre yön değiştiren bir yelkenli yerine, kendi motoru olan güçlü bir gemi gibi görmeleri gerektiğini söyleyen Taşel, bunun planlı bir yaşam, net stratejiler ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durma ile mümkün olacağını belirtti. Taşel, dijital medyanın özellikle zaman yönetiminde gençleri zayıflatan bir unsur olduğuna dikkat çekti ve bu alanda kontrollü bir yaşam nizamı oluşturulmasının önemini vurguladı.

Etkinlik konuşmasında Taşel, kariyer planlamasında erken ve bilinçli tercihin önemine değindi; öğrencilerin hem akademik hem de mesleki yönelimlerini uluslararası standartlara göre şekillendirip rekabet avantajı sağlamaları gerektiğini söyledi.

teknoloji, sanayi ve ulusal gelecek:

Taşel, TEKNOFEST ve TÜBİTAK gibi çalışma ve etkinliklerin gençlerin teknolojik yetkinliklerini geliştirmede kritik rol oynadığını belirtti. Açıklamada, bu coğrafyada ayakta kalmanın güçlü bir sanayi ve teknoloji altyapısına bağlı olduğu, aksi halde ülkelerin gelişmiş devletlerin dümen suyuna girebileceği uyarısı yer aldı. Taşel, hedefin ayakları ülkesinde, kolları dünyada olan bir gençlik yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Son olarak Taşel, Türkiye’nin uluslararası eğitim değerlendirmelerindeki iyileşmeye dikkat çekerek son PISA sonuçlarında gözlemlenen puan artışının eğitim kalitesinin yükselmesinin göstergesi olduğunu belirtti ve gençlere planlı, disiplinli bir eğitim-yaşam yaklaşımı tavsiye etti.

ÜNİVERSİTE VE KARİYER PLANLAMASININ ELE ALINDIĞI ETKİNLİKTE KONUŞAN TAŞEL, GENÇLERİN YALNIZCA TÜRKİYE’DEKİ DEĞİL, DÜNYADAKİ RAKİPLERİNİ DE DÜŞÜNEREK HEDEFLERİNİ BELİRLEMELERİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.