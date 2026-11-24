Düzce’de akşam sağanağı kent yaşamını kısa süreliğine etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23-24 Kasım için paylaştığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak başladı. Kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda yağmur suları küçük göletleri andıran görüntüler verdi.

uyarı ve yağışın başlangıcı:

Yetkililerin önceden yaptığı uyarının ardından beklenen yağmur akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yağış anında birçok kişi şemsiyelerini açarak yollarına devam etti; yağışın ani yoğunlaşması nedeniyle bazı bölgelerde yüzeysel su birikintileri oluştu.

etkilediği alanlar ve gözlemler:

Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda toplu su birikintileri oluşması, bazı güzergâhlarda yürümeyi ve araç trafiğini olumsuz etkiledi. Bazı noktalar kısa süreliğine suyla kaplanırken, görüntüler küçük göletleri anımsattı. Vatandaşlar genel olarak yağışa hazırlıklıydı ancak yoğunluk kısa süreli aksamalara yol açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü daha önce yaptığı uyarıda Düzce genelinde kuvvetli yağış beklendiğini belirtmişti; akşam yaşanan sağanak bu uyarının sahada karşılığını buldu.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DÜZCE İÇİN 23-24 KASIM TARİHLERİNDE YAPTIĞI KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISININ ARDINDAN KENTTE AKŞAM SAATLERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI.