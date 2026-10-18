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Kocaeli'de ilk yarı: Göztepe Show'un ters vuruşuyla 1-0 önde

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Kocaelispor evinde Göztepe'yi ağırlıyor; ilk yarı İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı, gol Show'un ters vuruşu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocaeli'de ilk yarı: Göztepe Show'un ters vuruşuyla 1-0 önde

Kocaeli'de ilk yarı: Göztepe Show'un ters vuruşuyla 1-0 önde

ilk yarının özeti:

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Kocaelispor ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı, İzmir temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın tek golü 24. dakikada Juan'ın kafa vuruşunda ceza sahası önünde bulunan Show'un ters dokunuşuyla filelere gitti ve gol (dk. 24 k.k.) olarak kayıtlara geçti.

önemli anlar ve dakikalar:

17. dakika: Uğur Kaan Yıldız'ın sağ taraftan yerden gönderdiği ortada, ceza sahası içindeki Metehan Altunbaş'ın vuruşu sol taraftan auta çıktı.

24. dakika: Rhaldney'in kullandığı korner sonrası Juan'ın kafa vuruşunda, kale önünde Show'un ters dokunuşu topu ağlarla buluşturdu ve skor 0-1 oldu.

26. dakika: Richard Akonnor'un sol kanattan yaptığı ortada Andre Henrique'nin röveşatası savunma tarafından engellendi; Juan'ın tekrar içeri gönderdiği topu Emir Ortakaya kafayla uzaklaştırdı.

29. dakika: Juan'ın pasında Miroshi ceza yayı üzerinden şutunu çekti; kaleci Serhat Öztaşdelen topu iki hamlede kontrol etti.

kadrolar ve görevliler:

Stat: Kocaeli

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Anfernee Dijksteel, Emir Ortakaya, Muharrem Cinan, Show, Mahamadou Sissoho, Berkan Kutlu, Gonçalo Sousa, Daniel Agyei, Metehan Altunbaş. Yedekler: Onurcan Piri, Matej Maglica, Tobias Gulliksen, Arda Özyar, Mustafa Ege Bilim, Makana Baku, Onur Öztonga, Tayfur Bingöl, Florian Aye, Rigoberto Rivas. Teknik Direktör: Selçuk İnan.

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Noah Sonko Sundberg, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Novatus Miroshi, Richard Akonnor, Alexis Antunes, Andre Henrique, Juan. Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Nevzat Tan Üzel, Alex Matos, Efkan Bekiroğlu, Ege Yıldırım, Bekir Turaç Böke, Gökdeniz Bayrakdar, Tino Anjorin, Sinclair Armstrong, Janderson. Teknik Direktör: Stanimir Stoilov.

İlk yarı boyunca Göztepe daha etkili duran top organizasyonları ve set parçalarından sonuç alırken, Kocaelispor özellikle kanatlardan geliştirdiği ataklarla gol aradı. İkinci yarıda tempo ve taktik değişiklikleri skoru belirleyecek unsurlar olarak öne çıkacak.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 9. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, GÖZTEPE&#039;Yİ KONUK EDİYOR

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 9. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, GÖZTEPE'Yİ KONUK EDİYOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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