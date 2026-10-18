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Ümraniyespor'dan Akhisar'da etkili galibiyet: Vanspor 0-2

Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig 11. haftasında Akhisar'da Vanspor FK'yı Blanco ve Hostikka'nın golleriyle 2-0 yendi; maçta Oğuz kırmızı kart gördü.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ümraniyespor'dan Akhisar'da etkili galibiyet: Vanspor 0-2

maç özeti

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Akhisar'da oynanan mücadelede Ümraniyespor, Vanspor FK karşısında 2-0'lık skorla galip geldi. Karşılaşma Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynandı ve konuk ekip Blanco ile Hostikka'nın golleriyle maçtan üç puanla ayrıldı.

maçtan dakikalar:

17. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Koita'nın şutunu kaleci Alperen köşeye çeldi. 36. dakikada Vanspor FK'nın kullandığı köşe vuruşunda Oulare kafa vuruşuyla tehlike yarattı ancak top az farkla dışarı gitti.

60. dakikada ceza yayı sağında topla buluşan Blanco, Berat ile paslaştıktan sonra tekrar aldığı topu sağ çaprazdan ağlarla buluşturarak skoru 0-1'e taşıdı. 82. dakikada ise Berat'ın pasıyla ceza yayı yakınlarında topla buluşan Hostikka sol köşeye gönderdi ve skor 0-2 oldu.

90+2. dakikada rakibinin müdahalesiyle yere düşen Oğuz, kalktıktan sonra Oliveira'ya yaptığı hareket nedeniyle hakem Turgut Doman tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

kadrolar ve notlar:

Maçta Vanspor FK ilk 11'inde; Alperen, Celal, Sinan, Oulare, Faruk Can, Mehmet Özcan (Hikmet dk.75), Özkan (Khan dk.63), Mehmet Manış (Furkan dk.75), Bardhi (Ozan Can dk.28), Yenne, İlkan (Oliveira dk.64) yer aldı. Teknik direktör Mustafa Gürsel oldu.

Ümraniyespor'un sahaya çıkan kadrosu ise Cihan, Oğuz, Mustafa, Glumac, Yunus Emre, Tunahan (Blanco dk.46), Serkan (Kerem dk.84), Djokanovic, Soukou (Kosoko dk.84), Melih (Berat dk.57), Koita (Hostikka dk.60) şeklindeydi. Teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde oynadılar.

Hakem triosunda Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş ve Ömer Gezer yer aldı. Maçın önemli disiplin notu olarak Ümraniyesporlu Oğuz 90+2'de kırmızı kart görürken, sarı kartları ise Berat, Kerem (Ümraniyespor) ve Oliveira (Vanspor FK) aldı.

Goller: Blanco (dk.60), Hostikka (dk.82) — Ümraniyespor. Maçın sonucu ve kadro değişiklikleri, iki takımın ligdeki yarışını etkileyecek nitelikteydi.

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 11. HAFTASINDA VANSPOR FK, AKHİSAR&#039;DA KARŞILAŞTIĞI ÜMRANİYESPOR&#039;A 2-0 MAĞLUP...

TRENDYOL 1. LİG'İN 11. HAFTASINDA VANSPOR FK, AKHİSAR'DA KARŞILAŞTIĞI ÜMRANİYESPOR'A 2-0 MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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