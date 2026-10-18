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Kayseri semalarında Türk Yıldızları'ndan görkemli gösteri

Kayseri 8. Bilim Festivali'nde Türk Yıldızları, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 6 uçakla grup ve solo gösteri yaparak izleyenleri coşturdu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:15

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 18:18

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri semalarında Türk Yıldızları'ndan görkemli gösteri

Kayseri semalarında görkemli gösteri:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle, Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde düzenlenen Kayseri 8. Bilim Festivali üçüncü gün etkinlikleri arasında Türk Yıldızları Akrobasi Timi izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

gösterinin ayrıntıları:

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde toplanan vatandaşlar, timin performansını büyük ilgiyle izledi. 6 uçaktan oluşan ekip hem grup hem de solo uçuşlarla etkileyici akrobasi gösterileri sundu ve alanda yoğun bir coşku oluştu.

Uçuşların oluşturduğu görüntüler ve manevralar, izleyicilere gurur dolu anlar yaşattı; birçok kişi cep telefonlarıyla anı kaydetti, aileler çocukları ve torunlarıyla gösteriyi takip etti.

izleyicilerin sözleri:

Gösteriyi torunları ve çocuklarıyla izlemeye gelen Elif Şahin, "Torunlarımla birlikte gösteriye geldik. Yıldızlarımızı izlemeye geldik. Çok güzel bir gösteriydi. Çok eğlendik ve devamını diliyoruz. Çok ama çok gururlandık. Göğsümüz kabardı. Onları çok seviyoruz. Allah’a emanetler" dedi.

Festival alanındaki atmosfer, bilim ve havacılık meraklılarını bir araya getirirken, organizatörlerin iş birliğiyle sürdürülen etkinlikler izleyiciler tarafından takdir edildi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİNDE, KAYSERİ BİLİM MERKEZİ ÖNCÜLÜĞÜNDE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİNDE, KAYSERİ BİLİM MERKEZİ ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN KAYSERİ 8. BİLİM FESTİVALİ’NİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE TÜRK YILDIZLARI AKROBASİ TİMİ İZLEYENLERİN GÖĞSÜNÜ KABARTTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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