Beşiktaş Trabzon'a indi: Orkun Kökçü kadroda yok, 23 kişilik liste açıklandı

Geliş ve maç detayları:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı mücadele için özel uçakla Trabzon'a geldi. Bordo-mavili ekibin stadında oynanacak müsabaka, yarın saat 20.00'de başlayacak ve takım için kritik bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

Kadro:

Beşiktaş teknik heyeti, Hoffenheim maçındaki sakatlık nedeniyle kaptan Orkun Kökçü'yü kadroya dahil etmezken, deplasman için bildirilen 23 kişilik kadro şu şekilde açıklandı:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo ve Semih Kılıçsoy.

Sakatlık durumu:

Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü, teknik ekip tarafından risk gözetilerek Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun durumunun takip edildiği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş özel uçakla Trabzon'a geldi.