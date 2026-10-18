Emre Belözoğlu: Kasımpaşa için Avrupa hedefi şimdiye uygun değil

maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, evinde Samsunspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Emre Belözoğlu, takımının gösterdiği mücadeleyi ve galibiyetin önemini ön plana çıkardı.

Belözoğlu, Galatasaray maçının ardından oluşan motivasyon düşüklüğünü gidermeyi başardıklarını, oynadıkları 8 maçta da oyundan kopmadıklarını vurguladı: "Biz oynadığımız 8 maçta da hep geriye düşsek de oyundan kopmadık. Oyuncularımın hepsinin emeğine sağlık." Maç içinde skorda yaşanan inişlere karşın takımın hak ederek kazandığını kaydetti.

gelecek vizyonu ve sabır:

Taraftarların "Kasımpaşa Avrupa'ya" tezahüratlarına teşekkür eden Belözoğlu, gerçekçi bir bakış açısının önemine dikkat çekti ve şu ifadeyi kullandı: "Bugün geldiğimiz noktada Avrupa hedefi koymak çok gerçekçi gelmiyor." Teknik adam, kulübün yönetim vizyonunun ileride Avrupa hedefi içerebileceğini ancak bunun için zamana, sabra ve planlı gelişime ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Daha emekleme aşamasında olan bir kulübüz. İnşallah koşuya çıktığımız, uzun maratonları koştuğumuz zamanlar da olacaktır" sözleriyle Belözoğlu, hedeflerin kademeli olarak konulması gerektiğini vurguladı ve kısa vadede daha gerçekçi hedefler üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etti.

Maç akışıyla ilgili değerlendirmesinde Samsunspor'un kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirten Belözoğlu, karşılaşmanın bazı anlarında farklı senaryolar ortaya çıkabileceğini söyledi. Takımın ikinci yarıdaki başlangıcını, iştahını ve oyuna olan bağlılığını övdü ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Oyuncu özelinde ise genç isim Ayberk Karapo'nun sol bekteki katkısına dikkat çekti: "Ayberk çok temiz, gelişime çok açık bir çocuk... bazı ihtiyaçlardan dolayı Ayberk'i sol bek oynatsam da bunu çok iyi değerlendiriyor." Ayrıca Ömer Bayram'ın takıma yeni katıldığını ve uzun bir aradan sonra antrenmana başladığını, Yakup'un ise sakatlık nedeniyle kadroda yer almadığını aktardı.

Sonuç olarak Belözoğlu, Kasımpaşa'nın bu aşamada önceliğinin sabır ve sürdürülebilir gelişim olması gerektiğini belirtti; kulübün uzun vadeli hedeflere ulaşmasının zaman ve istikrarlı bir yapı gerektirdiğini sözlerine ekledi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Avrupa hedefinin şu an için çok gerçekçi olmadığını ama ilerleyen zamanda kulübün mutlaka bu vizyonla hareket etmesi gerektiğini söyleyerek, "Daha emekleme aşamasında olan bir kulübüz. İnşallah koşuya çıktığımız, uzun maratonları koştuğumuz zamanlar da olacaktır" dedi.